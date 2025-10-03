Во въезде в Грузию отказали итальянскому журналисту, планировавшему освещать выборы

В Грузию не пустили итальянского журналиста Джакомо Феррара, который намеревался освещать выборы в органы местного самоуправления. Об этом он сообщил посредством соцсетей. Феррара утверждает, что итальянская газета La Ragione ранее официально уведомила Центральную избирательную комиссию Грузии о планах.

«В понедельник утром на границе Армении и Грузии меня остановила грузинская полиция и сообщила о якобы существующем штрафе, выписанном на мое имя: 5 000 лари (1 565 евро). Мне пригрозили, что если я не оплачу его, меня не впустят в страну. Эта новость стала для меня шоком. Я никогда не получал никаких уведомлений о штрафах и ранее меня никогда не останавливала грузинская полиция. После допроса у трёх разных сотрудников мне сообщили, что штраф якобы связан с моим присутствием на проспекте Руставели 31 марта».

Феррара подчеркивает, что не раз бывал в Грузии в качестве журналиста и совершил «пару туристических визитов»:

«Я неоднократно подчеркивал, что мое присутствие на акциях носило исключительно профессиональный характер. Я не активист и не протестующий. Моя работа – наблюдать, документировать и сообщать, ничего больше».

Журналист утверждает, что на границе он ждал пока таможенники вернут ему паспорт более часа, «их интересовала лишь немедленная оплата», однако оплатить штраф он отказался.

«В итоге мне выдали документ, в котором указано, что у меня есть десять дней на обжалование. Однако за пределами Грузии официальный сайт не работает даже через VPN, что делает невозможной подачу апелляции лично».

О произошедшем Джакомо Феррара уведомил посольство Италии в Грузии и Международную федерацию журналистов.