В Грузию не пустили российского активиста Якова Бушуева, участвовавшего в протестах против российских и грузинских властей. Отказ объяснили «иными причинами» – стандартной формулировкой, которую применяют к большинству оппозиционных активистов и журналистов, которым запрещают въезд в страну.

Бушуев пытался пересечь границу Армении и Грузии через пропускной пункт «Садахло».

«Насколько я понял, Грузия сейчас выполняет требование России не допускать российских политических активистов. Я участвовал в организации нескольких митингов. Ходил и на грузинские акции – против «Грузинской мечты», – написал Бушуев в соцсети Instagram.

По данным ряда СМИ, в ноябре 2022 года Бушуев был задержан в Москве, когда зашел в «Открытое пространство» во время облавы на вечер солидарности с уральскими анархистами. В июне 2024 года он рассказывал журналистам Радио Свобода, что переехал из Москвы в Ереван.

В последние месяцы в Грузии участились запреты на въезд правозащитникам, журналистам и общественным деятелям. Если раньше это касалось в основном российских оппозиционных активистов и представителей СМИ, то после начала антиправительственных акций в ноябре прошлого года ограничения стали распространяться и на граждан западных стран. Во всех случаях используется формулировка «по иным причинам». Параллельно «Грузинская мечта» ужесточила законодательство, упростив, в частности, процедуру выдворения иностранных граждан.