Военные Габона заявили о захвате власти в стране

В Габоне военные объявили о захвате власти. Их заявление прозвучало в эфире местного телевидения через несколько минут после того, как стало известно, что действующий президент Али Бонго Ондимба переизбран на третий срок. Об этом сообщает Reuters.

Военные заявили, что результаты выборов были отменены, все границы закрыты до дальнейшего уведомления, а государственные учреждения распущены.

«Во имя габонского народа, мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», – заявили военные.

Корреспондент Reuters сообщил, что после выступления военных в столице Габона Либревиле были слышны звуки стрельбы.

Президент Габона находится под домашним арестом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военных, захвативших власть в африканской стране. Сообщается также, что один из сыновей главы государства задержан «за государственную измену».