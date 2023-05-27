«Время возвращать свое». Залужный опубликовал видео о наступлении

Многие СМИ и пользователи соцсетей в субботу обратили внимание на видео, опубликованное на официальных каналах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ролик опубликовали также официальные каналы ВСУ.

На видео, опубликованном с комментарием «Пришло время возвращать свое», украинские военные читают молитву, в которой, в частности, есть слова «Благослови наше решительное наступление». Видеоряд состоит, в том числе, из кадров западной техники, недавно поставленной Украине, включая танки «Леопард» и РСЗО HIMARS.

Видео многие комментаторы рассматривают как признак скорого начала украинского наступления - разговоры о подготовке которого идут уже несколько месяцев. При этом в ролике не говорится о том, что оно уже началось или начнется в какое-то конкретное время. Генеральный штаб ВСУ называет его «частью кампании информационной поддержки Вооруженных сил», а само видео содержит призыв вступать в ряды ВСУ, чтобы «поднять знамя победы».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си сказал, что наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю», и отметил, что в Киеве подходят к нему крайне серьезно, как к «исторической возможности», которую «нельзя упустить».

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью другому британскому изданию The Guardian, в свою очередь, сказал, что украинские войска уже начали «подготовительные операции», а само наступление - это процесс, растянутый во времени, начало которого не приурочено к конкретной дате или времени. «Интенсивность возрастает, но сам процесс займет достаточно длительное время» - цитирует издание слова Подоляка. Он также прокомментировал недавний рейд в Белгородскую область, ответственность за который взяли на себя добровольческие формирования, составленные из российских граждан. По словам Подоляка, таких событий с началом украинского наступления будет больше. При этом он заявил, что так называемый Русский добровольческий корпус не имеет отношения к Вооруженным силам Украины и состоит, по сути, из частных лиц.