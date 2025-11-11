Встреча в Белом доме – о чём договорились Дональд Трамп и Ахмед аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп провёл встречу в Белом доме с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, за поимку которого как террориста Вашингтон ещё недавно объявлял награду в 10 млн долларов.

Как отмечает агентство Reuters, прибытие аш-Шараа в Белый дом выглядело скромнее, чем обычно обставлены визиты других иностранных лидеров. Он вошёл через боковой вход, а не через главное крыльцо Западного крыла, где установлены камеры и где иностранных гостей часто встречает сам президент. После визита он покинул Белый дом через ту же дверь.

После встречи стало известно, что США на 180 дней частично приостановили действие санкций против Сирии, введённых по «закону Цезаря». Ослабление не касается сделок с Россией и Ираном, а также поставок товаров и услуг их происхождения. Санкции против Башара Асада и его окружения остаются в силе.

«Для меня было честью провести время с Ахмедом Хуссейном аш-Шараа, новым президентом Сирии. Мы обсудили все тонкости установления мира на Ближнем Востоке, главным сторонником которого он является», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ахмед аш-Шараа после встречи заявил, что исключает любые прямые переговоры по нормализации отношений с Израилем на данный момент.

«Я считаю, что ситуация в Сирии отличается от ситуации в странах, подписавших Соглашения Авраама», — заявил аш-Шараа в интервью Fox News.

«Сирия граничит с Израилем, а Израиль оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся вступать в переговоры напрямую сейчас», — добавил он.

Приезд аш-Шараа в Вашингтон в прямом смысле слова исторический – ни один сирийский президент ранее не совершал официального визита в США, передаёт Би-би-си.

В последний раз высокопоставленный сирийский чиновник посещал Белый дом в декабре 1999 года. Тогда это был министр иностранных дел Сирии Фарук аш-Шараа, участвовавший в мирных переговорах с Израилем.

За последующие четверть века страна прошла путь от правления Асадов с гражданской войной, репрессиями и международной изоляцией – до падения режима.

Накануне официального визита аш-Шараа в Вашингтон Совет Безопасности ООН исключил его, а также министра внутренних дел Анаса Хаттаба, из санкционного списка. Аш-Шараа находился под санкциями ООН с 2014 года как член ХТШ, в прошлом – сирийского крыла «Аль-Каиды».

Выступая на конференции по безопасности в Бахрейне, спецпосланник США по Сирии Том Барак заявил, что во время визита аш-Шараа в Вашингтон, как ожидается, будет подписано соглашение о присоединении Дамаска к коалиции из 88 стран по борьбе с «Исламским государством» (признано в России и многих других странах мира террористической организацией и запрещено).

Глава МИД Сирии Асад аш-Шибани, который в тот момент также находился в Бахрейне, подтвердил, что эта тема есть в повестке встречи.