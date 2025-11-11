Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Встреча в Белом доме – о чём договорились Дональд Трамп и Ахмед аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп
Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп провёл встречу в Белом доме с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, за поимку которого как террориста Вашингтон ещё недавно объявлял награду в 10 млн долларов.

Как отмечает агентство Reuters, прибытие аш-Шараа в Белый дом выглядело скромнее, чем обычно обставлены визиты других иностранных лидеров. Он вошёл через боковой вход, а не через главное крыльцо Западного крыла, где установлены камеры и где иностранных гостей часто встречает сам президент. После визита он покинул Белый дом через ту же дверь.

Сторонники сирийского лидера у Белого дома
Сторонники сирийского лидера у Белого дома

После встречи стало известно, что США на 180 дней частично приостановили действие санкций против Сирии, введённых по «закону Цезаря». Ослабление не касается сделок с Россией и Ираном, а также поставок товаров и услуг их происхождения. Санкции против Башара Асада и его окружения остаются в силе.

«Для меня было честью провести время с Ахмедом Хуссейном аш-Шараа, новым президентом Сирии. Мы обсудили все тонкости установления мира на Ближнем Востоке, главным сторонником которого он является», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ахмед аш-Шараа после встречи заявил, что исключает любые прямые переговоры по нормализации отношений с Израилем на данный момент.

«Я считаю, что ситуация в Сирии отличается от ситуации в странах, подписавших Соглашения Авраама», — заявил аш-Шараа в интервью Fox News.

«Сирия граничит с Израилем, а Израиль оккупирует Голанские высоты с 1967 года. Мы не собираемся вступать в переговоры напрямую сейчас», — добавил он.

Приезд аш-Шараа в Вашингтон в прямом смысле слова исторический – ни один сирийский президент ранее не совершал официального визита в США, передаёт Би-би-си.

В последний раз высокопоставленный сирийский чиновник посещал Белый дом в декабре 1999 года. Тогда это был министр иностранных дел Сирии Фарук аш-Шараа, участвовавший в мирных переговорах с Израилем.

За последующие четверть века страна прошла путь от правления Асадов с гражданской войной, репрессиями и международной изоляцией – до падения режима.

Накануне официального визита аш-Шараа в Вашингтон Совет Безопасности ООН исключил его, а также министра внутренних дел Анаса Хаттаба, из санкционного списка. Аш-Шараа находился под санкциями ООН с 2014 года как член ХТШ, в прошлом – сирийского крыла «Аль-Каиды».

Выступая на конференции по безопасности в Бахрейне, спецпосланник США по Сирии Том Барак заявил, что во время визита аш-Шараа в Вашингтон, как ожидается, будет подписано соглашение о присоединении Дамаска к коалиции из 88 стран по борьбе с «Исламским государством» (признано в России и многих других странах мира террористической организацией и запрещено).

Глава МИД Сирии Асад аш-Шибани, который в тот момент также находился в Бахрейне, подтвердил, что эта тема есть в повестке встречи.

Форум

XS
SM
MD
LG