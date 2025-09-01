WP: США предложили взять Газу под контроль минимум на 10 лет

США предложили взять сектор Газа под контроль минимум на 10 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующий план. Документ, подготовленный в администрации Дональда Трампа, предполагает превращение анклава в своеобразное международное попечительство под управлением Вашингтона. За это время Газа должна быть полностью перестроена и трансформирована в туристический центр и высокотехнологичный производственный и технологический хаб.

План предусматривает временное переселение более двух миллионов жителей — либо в безопасные зоны внутри анклава, либо за его пределы при финансовой поддержке. В 38-страничном проекте, оказавшемся в распоряжении издания, говорится о «добровольных» отъездах в другие страны, а также о создании закрытых охраняемых территорий внутри сектора на период реконструкции.

Каждому палестинцу, который примет решение о выезде, может быть предоставлена денежная выплата в размере пять тысяч долларов наличными. Кроме того, им будут выделены субсидии для покрытия арендной платы на новом месте жительства сроком на четыре года, а также обеспечение продовольствием на один год, говорится в публикации.

В документе отмечается, что расселение каждого уехавшего позволит американскому трасту сэкономить около 23 тысяч долларов. Эти средства в противном случае были бы потрачены на организацию временного жилья и услуг жизнеобеспечения в безопасных зонах для оставшихся.

Согласно плану, предполагается, что из 25% жителей Газы, которые покинут сектор, около 75% не вернутся обратно.

Дональд Трамп неоднократно выдвигал идею переселения жителей Газы в другие места. Предложение резко критикуют арабские страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) между тем продолжает в секторе Газа операцию «Колесницы Гидеона», целью которой заявлено освобождение остающихся там заложников и уничтожение группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

На этом фоне 12-й израильский телеканал опубликовал внутренний отчёт ЦАХАЛ о «Колесницах Гидеона». В документе кампания названа провальной, несмотря на публичные заявления начальника Генштаба Эяля Замира об успехах, утверждают журналисты.

Среди признанных достижений — уничтожение части инфраструктуры ХАМАС и нанесение урона его руководству. При этом в документе якобы говорится, что армия допустила «все возможные ошибки»: предоставляла палестинцам ресурсы, не контролировала время и силы, потеряла международную поддержку и до сих пор не освободила заложников. ХАМАС, по оценке авторов, сохранил тактику, ресурсы и политическую устойчивость.

К причинам провала отнесены хаотичное планирование, провалы в гуманитарной логистике в секторе Газа, слабость наземных маневров и неспособность бороться с партизанской тактикой.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что публикация отчета не была санкционирована, начато расследование. Официально армия утверждает, что операция достигла целей и перешла во вторую фазу.