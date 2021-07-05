За ночь границу с Таджикистаном пересекли сотни афганских военных

Наступление талибов на севере Афганистана привело к бегству в Таджикистан за минувшие субботу и воскресенье сотен бойцов правительственных сил и захвату радикальным исламистским движением новых территорий.

По информации таджикских пограничников, в ночь на 5 июля границу пересекли 1037 афганских солдат, еще 94 бежали в страну днём ранее. Одновременно в Душанбе сообщили, что с 20-х чисел июня в Таджикистане укрылись1600 афганских военнослужащих. Им позволили остаться, основываясь на принципе гуманности и добрососедства, подчеркнули в государственном комитете национальной безопасности.

Большинство захваченных талибами за недавнее время территорий расположены в провинции Бадахшан. Там за три дня под их контроль перешли 16 из 27 районов. Отмечается, что местные силы безопасности зачастую отступали практически без сопротивления, сталкиваясь с численным перевесом талибов и плохим обеспечением. Также говорится о низком моральном духе в армейских рядах.

По сведениям Афганской службы Радио Свобода, талибы окружили столицу Бадахшана - город Файзабад. Там под угрозой оказалось функционирование регионального аэропорта. Местные чиновники уверяют, что талибам не удастся проникнут в город. А министерство внутренних дел Афганистана 3-го июля назвало успехи талибов временными, хотя остаётся неясным, как правительство собирается вернуть захваченные исламистами населённые пункты.

Талибы начали быстрое наступление и сейчас контролируют уже примерно треть из 421-го района Афганистана с тех пор, как в апреле президент США Джо Байден объявил о выводе из страны всех американских военных к первой половине сентября. Всё чаще звучат опасения, что поддерживаемое Западом правительство в Кабуле может потерпеть крах. 2-го июля весь состав международного воинского контингента покинул аэродром в Баграме. Объект считался крупнейшей военной базой США на афганской территории.