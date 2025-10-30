Задержан бывший замминистра инфраструктуры Грузии, проведён обыск в доме экс-министра

Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила, что совместно со Службой государственной безопасности задержала бывшего заместителя министра инфраструктуры Кобу Габуния – по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Кроме того, обыски были проведены в домах бывшего министра инфраструктуры Ираклия Карселадзе, самого Габуния и других лиц – всего на 20 объектах.

Коба Габуния в министерстве курировал Фонд муниципального развития Грузии. Ранее по делам, связанным с деятельностью этого фонда, к ответственности уже привлекались несколько высокопоставленных чиновников, включая исполнительного директора фонда, которому суд назначил меру пресечения в виде залога.

Информация о задержании и обысках была обнародована вечером 30 октября на брифинге Следственной службы Минфина.

Дело связано с мошенническим завладением бюджетными средствами, выделенными на реабилитацию 30 детских садов – 9 365 801 лари (около 3,5 млн долларов), а также с легализацией незаконных доходов на сумму 1 211 000 лари (примерно 450 000 долларов). Расследование также охватывает деятельность компании «Лаги Капитал», 50 % которой до сентября 2023 года принадлежали шурину депутата парламента Ираклия Заркуа.

Карселадзе занимал пост министра инфраструктуры с 22 февраля 2021 года по 24 апреля 2025 года; в 2018–2021 годах он был первым заместителем министра и возглавлял Департамент автомобильных дорог.

В СМИ Карселадзе называют членом окружения бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. Кроме того, он возглавлял консультативный совет «Фонда соинвестирования Грузии», основанного Бидзиной Иванишвили.

В последнее время трое человек из окружения Лилуашвили были привлечены к ответственности по антикоррупционным делам. Против самого Лилуашвили уголовное дело пока не возбуждено.