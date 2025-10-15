Задержанный на акции 4 октября 64-летний мужчина потерял зрение на один глаз

Дочь 64-летнего Константина Кокая, задержанного во время акции 4 октября, рассказала грузинской службе Радио Свобода, что её отец ослеп на один глаз. Нини Кокая говорит, что об ей этом сообщил адвокат задержанного. Девушка утверждает, в ночь на 4 октября во время митинга её отца обрызгали из перцового баллончика, из-за чего у него ухудшилось зрение:

«Мы даже вызвали скорую помощь. Мы думали, что проблема временная, но сегодня к моему отцу пришёл адвокат, и когда вышел, сообщил нам, что мой отец ослеп на один глаз. Отец сказал ему, что больше не видит одним глазом».

По словам Нини Кокая, состояние здоровья её отца, перенёсшего операцию на сердце, ухудшилось в тюрьме, но ни один врач к нему не приезжал.

«Уже несколько дней отец жалуется на одышку, головные боли, высокое давление, онемение левой стороны, рук и ног, у отца пять стентов в сердце, но ни один врач его не приезжал и не проводил обследование. Теперь у него ещё и проблемы со зрением», — говорит Нини Кокая и требует, чтобы врачи соответствующего профиля осмотрели её отца и оценили его состояние здоровья.

Константин Кокая был задержан сотрудниками правоохранительных органов 9 октября. Следствие обвиняет его в попытке захвата стратегически важного объекта и групповом насилии. 64-летнему мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники собрались на площади Свободы и направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Задержанным грозят длительные тюремные сроки, следствие ведётся по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии

317 – призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187 – повреждение или уничтожение имущества;

222 – попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225 – организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

В соцсетях и оппозиционных СМИ обратили внимание на то, что металлический забор перед президентским дворцом слишком легко «поддался» нескольким участникам акции. По данным телеканала «ТВ Пирвели», не исключено, что ограждение было заранее «подготовлено» таким образом, чтобы демонстранты могли его снести и войти во двор здания. На это, как утверждают журналисты, указывают кадры, снятые во время протеста. Всё это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что власти заранее знали о планах оппозиции.