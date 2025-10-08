Задержаны ещё 12 участников тбилисской акции 4 октября

МВД задержало ещё 12 участников событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Следствие утверждает, что задержанные вместе с организаторами митинга «сломали ограждение президентского дворца на Атонели и попытались проникнуть во дворец».

«Главное управление криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии продолжает активное расследование преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября текущего года. Всего в рамках продолжающегося расследования задержано 35 человек. Среди них – организаторы митинга и участники, совершившие противоправные и насильственные действия. Сотрудники МВД продолжают соответствующие следственные действия с целью установления других лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности», - заявил Дарахвелидзе.

Расследование ведётся по статьям по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.