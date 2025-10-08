Задержаны ещё 12 участников тбилисской акции 4 октября

МВД задержало ещё 12 участников событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Следствие утверждает, что задержанные вместе с организаторами митинга «сломали ограждение президентского дворца на Атонели и попытались проникнуть во дворец».
«Главное управление криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии продолжает активное расследование преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября текущего года. Всего в рамках продолжающегося расследования задержано 35 человек. Среди них – организаторы митинга и участники, совершившие противоправные и насильственные действия. Сотрудники МВД продолжают соответствующие следственные действия с целью установления других лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности», - заявил Дарахвелидзе.
Расследование ведётся по статьям по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:
- 317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;
- 187: повреждение или уничтожение имущества;
- 222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;
- 225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.
Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.
