Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Эху Кавказа», что не разговаривала с лидером грузинской прокремлёвской партии «Солидарность во имя мира» Мамукой Пипия о Женевских дискуссиях или других политических темах, а лишь сфотографировалась с ним.

Ранее Пипия сказал «Эху Кавказа», что беседовал с Захаровой о возможности переноса Женевских дискуссий в Минск, поскольку, по его словам, для России «Швейцария больше не является нейтральной страной» (редакция располагает аудиозаписью разговора).

После того как МИД России назвал эту информацию «вбросом» и «фейком», мы связались с Захаровой через Telegram.

«Я давала интервью ТАСС. В перерыве между двумя интервью ко мне подошёл господин Пипия, предложил обсудить актуальную повестку. Я сказала, что у меня, к сожалению, начинается эфир. Тогда он предложил сделать общую фотографию. Думаю, это всё уложилось в одну минуту или даже меньше», – отметила Захарова.

На уточняющий вопрос, почему обвинения в распространении фейка прозвучали именно в адрес «Эха Кавказа», если заявление сделал Пипия, Захарова ответила:

«Никаких его цитат с заявлениями, которые вы процитировали, я не видела. Поэтому опровергла статью. Я же не знаю, где и кому он сказал то, что вышло у вас в статье».

Прокремлёвская партия «Солидарность во имя мира» была создана в Грузии в конце 2023 года, однако в выборах участия не принимала и не фигурирует в социологических опросах. Она выступает за заключение с Российской Федерацией «нового Георгиевского трактата» и участвовала в переговорах о восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией.

Мамука Пипия ранее обращался к Владимиру Путину и российским властям, отвозил гуманитарную помощь в Курскую область. В 2023 году он находился в здании парламента Грузии по приглашению депутата правящей партии «Грузинская мечта» Васила Чигогидзе. Недавно Пипия встретился с главой так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным и получил от него «список грузинских наёмников», воюющих в рядах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По информации СМИ, Пипия – близкий друг бизнесмена и бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе-Романова, находящегося под санкциями Великобритании и США.

Москва с 2022 года выступает за перенос Женевских дискуссий «в более нейтральное место». Эту позицию поддерживают власти самопровозглашённых республик – Абхазии и Южной Осетии. Организация Объединённых Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейский союз (ЕС) выступают против. В 2023 году, после визита в Беларусь абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Минск мог бы стать «нейтральной площадкой для проведения дискуссий по безопасности». Эту позицию поддерживает и Мамука Пипия. В Цхинвали упоминали и другие возможные варианты проведения переговоров – в «т.н. ООНовских центрах» в Найроби (Кения) или Астане (Казахстан).