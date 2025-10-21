Лидер грузинской пророссийской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия обсудил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой возможность переноса Женевских дискуссий в Минск, поскольку «Швейцария больше не является нейтральной страной». Об этом Пипия рассказал «Эху Кавказа».
Ранее инициативу переноса Женевских дискуссий в другую страну поддерживали в Москве, Сухуми и Цхинвали. Однако Организация Объединённых Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейский союз (ЕС) выступают против.
«Нужно быстрее двигаться, потому что происходят такие вещи, которые могут произойти без нашего участия. И мы потеряем все шансы на Абхазию и Южную Осетию», – заявил Пипия, не уточнив, о каких именно вещах идёт речь.
По словам Пипия, Захарова пообещала обсудить этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным. Что касается белорусского лидера Александра Лукашенко, Пипия сказал, что тот находится «во внутренней борьбе» – «признать или не признать» независимость Абхазии и Южной Осетии.
«Поэтому перенос переговоров в Минск для нас – хорошо. Русские со Швейцарией ничего хорошего и полезного для нас не сделают. А белорусский президент в хорошем смысле наш союзник. Понятно, что он исходит из своих интересов, но он всё равно придерживается идеи нашей территориальной целостности», – добавил Пипия, отметив, что самый идеальный вариант – проводить встречи в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми и Москве.
Разговор Пипия с Захаровой состоялся, когда представитель МИД РФ приехала записывать подкаст в «Клуб Народного Единства», где вместе с российскими пропагандистами числятся иностранные «эксперты», включая Скота Риттера и Джеффри Сакси, известные своими антизападными взглядами.
С 2022 года в МИД России заявляют, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и настаивают на необходимости переноса переговоров в «более нейтральное место».
В 2023 году, после визита в Беларусь, лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что Минск мог бы стать «нейтральной площадкой для проведения дискуссий по безопасности».
В Цхинвали упоминали и другие варианты проведения переговоров – в «т.н. ООНовских центрах» в Найроби (Кения) или Астане (Казахстан).
- Прокремлёвская партия «Солидарность во имя мира» была создана в Грузии в конце 2023 года, однако в выборах участия не принимала и не фигурирует в социологических опросах.
- Мамука Пипия ранее обращался к Владимиру Путину и российским властям, отвозил гуманитарную помощь в Курскую область. В 2023 году он находился в здании парламента Грузии по приглашению депутата правящей партии «Грузинская мечта» Васила Чигогидзе. Недавно Пипия встретился с главой так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным и получил от него «список грузинских наёмников», воюющих в рядах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
- Отношения Минска и Тбилиси начали улучшаться после приостановки евроинтеграции Грузии и избрания Михаила Кавелашвили президентом от партии «Грузинская мечта». В конце прошлого года Лукашенко поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента, а Кавелашвили в феврале текущего года – Лукашенко с седьмой подряд победой на президентских выборах в Беларуси. Также Лукашенко поздравил грузинского президента, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общества, с Днём победы, а премьера – с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления 4 октября 2025 года.
Форум