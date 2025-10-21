Мария Захарова и Мамука Пипия поговорили о переносе Женевских дискуссий в Минск

Лидер грузинской пророссийской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия обсудил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой возможность переноса Женевских дискуссий в Минск, поскольку «Швейцария больше не является нейтральной страной». Об этом Пипия рассказал «Эху Кавказа».

Ранее инициативу переноса Женевских дискуссий в другую страну поддерживали в Москве, Сухуми и Цхинвали. Однако Организация Объединённых Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейский союз (ЕС) выступают против.

«Нужно быстрее двигаться, потому что происходят такие вещи, которые могут произойти без нашего участия. И мы потеряем все шансы на Абхазию и Южную Осетию», – заявил Пипия, не уточнив, о каких именно вещах идёт речь.

По словам Пипия, Захарова пообещала обсудить этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным. Что касается белорусского лидера Александра Лукашенко, Пипия сказал, что тот находится «во внутренней борьбе» – «признать или не признать» независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Поэтому перенос переговоров в Минск для нас – хорошо. Русские со Швейцарией ничего хорошего и полезного для нас не сделают. А белорусский президент в хорошем смысле наш союзник. Понятно, что он исходит из своих интересов, но он всё равно придерживается идеи нашей территориальной целостности», – добавил Пипия, отметив, что самый идеальный вариант – проводить встречи в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми и Москве.

Разговор Пипия с Захаровой состоялся, когда представитель МИД РФ приехала записывать подкаст в «Клуб Народного Единства», где вместе с российскими пропагандистами числятся иностранные «эксперты», включая Скота Риттера и Джеффри Сакси, известные своими антизападными взглядами.

С 2022 года в МИД России заявляют, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и настаивают на необходимости переноса переговоров в «более нейтральное место».

В 2023 году, после визита в Беларусь, лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что Минск мог бы стать «нейтральной площадкой для проведения дискуссий по безопасности».

В Цхинвали упоминали и другие варианты проведения переговоров – в «т.н. ООНовских центрах» в Найроби (Кения) или Астане (Казахстан).