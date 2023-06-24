Зарубежные страны следят за ситуацией в России: международная реакция

Евросоюз следит за ситуацией в России и считает происходящее ее внутренним делом. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, комментируя призывы к мятежу со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с главой правительствам и министерством нацобороны страны в связи с ситуацией в России. По словам Дуды, события в России находятся под постоянным наблюдением.

Минобороны Великобритании назвало связанные с Пригожиным события самым значительным вызовом российскому государству за последнее время.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома в беседе с Голосом Америки заявил, что в Вашингтоне следят за ситуацией. «Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами», - сказал Адам Ходж.

О своем внимании к российским событиям также заявили представители Германии и Франции. Елисейский дворец при этом уточнил, что Париж по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины.

Киев в субботу заявил, что события в России только начинаются. «Раскол между элитами слишком очевиден. Соглашаться и делать вид, что все улажено, не получится», - написал в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.