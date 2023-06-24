Зарубежные страны следят за ситуацией в России: международная реакция

Евросоюз следит за ситуацией в России и считает происходящее ее внутренним делом. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, комментируя призывы к мятежу со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с главой правительствам и министерством нацобороны страны в связи с ситуацией в России. По словам Дуды, события в России находятся под постоянным наблюдением.
Минобороны Великобритании назвало связанные с Пригожиным события самым значительным вызовом российскому государству за последнее время.
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома в беседе с Голосом Америки заявил, что в Вашингтоне следят за ситуацией. «Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами», - сказал Адам Ходж.
О своем внимании к российским событиям также заявили представители Германии и Франции. Елисейский дворец при этом уточнил, что Париж по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины.
Киев в субботу заявил, что события в России только начинаются. «Раскол между элитами слишком очевиден. Соглашаться и делать вид, что все улажено, не получится», - написал в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о «марше справедливости», чтобы остановить «зло, которое несет военное руководство России». Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их «марша» – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
- Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК «информационной провокацией». ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа.
- Телеграм-каналы опубликовали два видео, в которых Пригожин утверждает, что все военные объекты Ростова-на-Дону под контролем ЧВК. По его словам, вагнеровцы намерены блокировать Ростов и идти на Москву, если бойцам не выдадут Шойгу и Герасимова.
- Президент России Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу Евгения Пригожина.