Зеленский и Путин заочно оценили положение на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что прогресс в ходе украинского наступления на российские войска меньше, чем ожидалось, но Киев не поддастся давлению с целью ускорить продвижение своих войск. Об этом сообщает Reuters.

«Некоторые считают, что речь идёт о голливудском фильме и ожидают немедленных результатов. Это неверно», — цитирует Зеленского британская Би-би-си, анонсируя интервью с президентом Украины, которое запланировано к показу в среду вечером. "Речь идёт о человеческих жизнях", — подчеркнул в своем интервью Зеленский.

В свою очередь президент России Владимир Путин, заявил ранее в среду, что в Москве обратили внимание на замедление украинского контрнаступления, начатого в начале июня. И хотя у Украины остается некоторый наступательный потенциал, в Киеве поняли, что у них «нет шансов», отметил Путин. Высказывания Путина были переданы в эфире российского телевидения.

Украинская сторона, как сообщалось, освободила с начала наступления восемь населённых пунктов. Reuters отмечает, что украинским войскам ещё предстоит преодолеть российские оборонительные линии, на строительство которых ушли месяцы.

По имеющимся сведениям, командование ВСУ держит наготове 12 бригад, каждая численностью в тысячи военнослужащих, большинству из которых ещё только предстоит участвовать в боях.

Корреспонденты Reuters побывали в нескольких освобождённых селах и подтвердили, что украинские войска продвинулись на семь километров. В Москве заявляют, что с начала июня российской армии удается сдерживать продвижение украинских войск.

Интервью Владимира Зеленского телеканалу Би-би-си, совпадает по времени с проведением в Лондоне двухдневной конференции, на которой союзники, как отмечает Reuters, выделят миллиарды долларов на цели экономического восстановления Украины.

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