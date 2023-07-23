Зеленский и Столтенберг обсудили разблокирование зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг обсудили разблокирование зернового коридора в Черном море после выхода 17 июля Москвы из зерновой сделки.

«Мы поделились оценками текущей ситуации в Черном море и тех рисков, которые она представляет для глобальной продовольственной безопасности», - написал Зеленский в телеграме.



Минобороны России ранее заявило, что после выхода Москвы из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

В ответ Министерство обороны Украины выпустило заявление, согласно которому с 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских портов и украинских портов, находящихся на оккупированных территориях Украины, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

За это время Россия совершила несколько ракетных атак на Одесскую область, целями которых стали морские порты и агропредприятия области. Кремль заявил, что удары по Одессе не связаны с зерновой сделкой и являются ответом на атаку по Крымскому мосту.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападения России на портовые сооружения в Одессе и других украинских населенных пунктах на побережье.

Зерновая инициатива обеспечила поставки свыше 33 миллионов тонн агропродукции на мировой рынок из портов Одессы. Москва неоднократно говорила, что российская часть сделки, касающаяся вывоза российского продовольствия и удобрений. После выхода России из соглашения цены на зерно на товарных биржах выросли.

США, Евросоюз и ООН призывали Россию восстановить участие в зерновой сделке. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который выступал посредником при подписании соглашения год назад, выразил надежду, что черноморская инициатива может возобновить работу после его встречи с российским президентом. По словам Эрдогана, Владимир Путин посетит Турцию в августе. Кремль дату встречи не сообщал.