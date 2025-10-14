Accessibility links

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Геннадий Труханов
Геннадий Труханов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение лишить гражданства страны ряд лиц, у которых обнаружены российские паспорта. Он не назвал имена людей, в отношении которых приняты такие решения, однако сообщается, что речь идёт о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем депутате Верховной рады Олеге Царёве и танцоре Сергее Полунине.

Имена мэра Труханова, бывшего депутата Царёва и Полунина назвали в эфире национального телемарафона со ссылкой на «источник в государственной власти», передаёт «Украинская правда». СБУ подтвердила, что речь идёт о политике, выложив скан российского паспорта с его данными. Труханов уже прокомментировал решение.

Мэр Одессы заявил, что не имеет паспортов других стран, что по его словам, подтверждается результатами проверок, в том числе по поручению Зеленского. «Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека,— заявил он в интервью общественному телевидению. — Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть».

