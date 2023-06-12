Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня победы на 8 мая 

Глобальная безопасность в 2022 году заметно ухудшилась в сравнении с тем, что было десять лет назад. В мире участились войны, увеличились военные расходы, и обострилась проблема продовольственной безопасности. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отдельно эксперты выделяют продолжающуюся войну России против Украины, которая усилила конфронтацию между крупными державами, что «ослабило контроль над вооружениями и сделало дипломатию менее эффективной», говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе SIPRI.

Эксперты отмечают, что по мере ухудшения геополитических отношений, ядерные державы - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - наращивают количество развернутых ядерных боеголовок и продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести, говорится в докладе SIPRI.

США и Россия обладают почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия, отмечается в докладе. Около 2 тысяч боеголовок — почти все они принадлежат России и США — находились в состоянии повышенной боеготовности. Ими были оснащены ракеты или они были размещены на авиабазах стратегической авиации.

Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. SIPRI считает, что число китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравняться с российским или американским.

Франция продолжала работу по созданию атомной подлодки, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения. Индия и Пакистан расширяли ядерные арсеналы и продолжали разработку новых систем доставки, говорится в докладе. КНДР в 2022 году не проводила ядерных испытаний, но произвела больше 90 пробных ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут оснащаться ядерными боеголовками.

Полномасштабное вторжение в феврале 2022 года государства, обладающего ядерным оружием, в соседнюю страну, таким оружием не обладающую, привело к значительным сбоям в двустороннем и многостороннем взаимодействии по контролю за ядерными вооружениями, говорится в докладе SIPRI.

Отдельно в докладе рассматривается приостановка диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. Россия, которая угрожала применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что приостанавливает участие в договоре СНВ-3. Соединенные Штаты прекратили отправку России уведомлений, требуемых по договору.

Как отмечается в докладе, мировые военные расходы в 2022 году выросли восьмой год подряд и превысили два триллиона двести миллиардов долларов, что является самым высоким уровнем, когда-либо зафиксированным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира.

При этом основное влияние на рост военных расходов оказала именно война в Украине. Больше всех потратили США —877 миллиардов долларов или 39% от оборонных трат в мире. Самый стремительный рост расходов на военные нужды показала Европа — на 13% за год, что стало максимальным значением со времен холодной войны. Оборонные расходы России, несмотря на санкции, выросли в прошлом году примерно на 9,2%, до 86 с половиной миллиардов долларов. Собственные военные расходы Украины выросли более чем в семь раз – до 44 миллиардов долларов, показав рекордный рост расходов на оборону какой-либо страны, зафиксированный SIPRI.