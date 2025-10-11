Зеленский поговорил с Трампом. Речь шла о ПВО и, возможно, «Томагавках»

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В соцсетях он назвал разговор «хорошим» и «очень продуктивным» и отметил, что обсуждались в том числе возможные поставки Украине систем ПВО.

«Я поздравил президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, то и другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», — написал Зеленский, имея в виду вступившие накануне в силу договорённости о прекращении огня в секторе Газа, достигнутые в том числе благодаря посредничеству США. Также Зеленский отметил, что проинформировал Трампа о российских ударах по объектах энергетики Украины. «Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи», — написал президент Украины.

Издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме пишет о том, что Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что «в некотором смысле» принял решение о поставках Украине этих ракет с радиусом действия более 1,5 тысячи километров, однако у него есть ряд вопросов. Источники Axios не пишут, принято ли окончательное решение.

В Москве неоднократно негативно отзывались о возможности поставок «Томагавков» Украине, подчёркивая, что они не изменят ход войны, но серьёзно нарушат отношения США и России. Ряд СМИ, в частности Financial Times, писали о том, что США посредством других стран НАТО могли бы поставить Украине ограниченное число «Томагавков», но пока не давать Украине разрешения на их использование и посмотреть на реакцию Москвы.