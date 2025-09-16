Accessibility links

Зеленский призвал Трампа «занять чёткую позицию»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы заставить Россию прекратить войну, необходима «чёткая позиция» президента США Дональда Трампа по вопросу о гарантиях безопасности Украины, а также решительность администрации США по вопросу о санкциях против России.

В интервью Sky News Зеленский непрямо подверг критике последние заявления Трампа о том, что США введут новые санкции только в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта российских энергоносителей. По словам Зеленского, у США, как у мировой сверхдержавы, есть достаточно возможностей для оказания давления на Россию, и им не нужно для этого «ждать других». Зеленский отметил, что Трамп может предоставить Украине дополнительные системы ПВО, а также «применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике». Президент Украины заявил, что понимает логику Трампа, в частности то, что президент США опасается выхода России из мирных переговоров в случае ужесточения санкций, но считает, что по отношению к России надо быть жёстче. Трамп, по мнению Зеленского, может заставить Владимира Путина его бояться.

Занять «чёткую позицию» Зеленский призвал Трампа и по вопросу о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны. По мнению Зеленского, Трампу необходимо «проявить смелость». Сами же гарантии должны быть оформлены в виде документа, который поддержат США и все европейские партнёры.

Трамп после прихода в Белый дом занял позицию, отличную от своего предшественника Джо Байдена. Хотя США продолжают поддержку Украины, Трамп заявляет, что его цель — не её победа, а скорейшее прекращение войны. В том, что этого пока не удалось достичь, он обвинял как российского президента Владимира Путина, так и Зеленского.

После конфликта во время визита Зеленского в Белый дом в конце февраля отношения президентов США и Украины стали более ровными, недавний визит Зеленского в Белый дом прошёл без конфликтов, а Зеленский при каждом удобном случае благодарит Трампа за помощь и за миротворческие усилия. Одновременно с этим Киев постоянно призывает США усилить давление на Россию.

Ряд критиков Трампа считают, что президент США на самом деле не хочет вводить против России санкции и требует от стран ЕС фактически невыполнимого - немедленного отказа от российских нефти и газа и введения пошлин против Китая и Индии. В администрации Трампа заявляют, что США уже удвоили пошлины против Индии в связи с её закупками российской нефти, и теперь Европа должна выполнить свою долю.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что на следующей неделе возможна новая встреча президентов Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. Множество мировых лидеров приедут туда для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

