Зеленский в США обсудил с министром энергетики «Северный поток – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом США. Его переговоры с президентом Джо Байденом пройдут, как ожидается, 1 сентября. В их преддверии Зеленский встретился в Вашингтоне с рядом представителей американской администрации.

Зеленский, в частности, встретился с министром обороны Ллойдом Остином. После встречи было подписано соглашение между Украиной и США об основах оборонного партнёрства. Ранее агентство AP сообщило о том, что Вашингтон принял решение выделить Украине дополнительно 60 миллионов долларов для укрепления обороноспособности.

На встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм Зеленский призвал Соединённые Штаты и их союзников разработать эффективные меры против "использования Россией природного газа в качестве оружия". Президент Украины призвал начать трёхсторонние консультации с участием США, Украины и Германии по вопросу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию после возможного запуска газопровода "Северный поток – 2". Как говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, стороны совпали во мнениях относительно рисков, которые представляет собой этот проект.

Также обсуждалось сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также борьбы с изменениями климата. Украина и США подписали совместное заявление о сотрудничестве по вопросу "зелёной трансформации" энергетики. Также подписан меморандум между украинским "Энергоатомом" и американской корпорацией Westinghouse о совместном сооружении новых энергоблоков украинских АЭС. Всего речь может идти о строительстве 5 энергоблоков, стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов.

Ожидается, что вопрос о "Северном потоке – 2" будет подниматься и во время встречи Зеленского и Байдена. Администрация США неоднократно заявляла, что выступает против реализации этого российско-германского проекта, однако она воздержалась от санкций в отношении компании-оператора газопровода, что вызвало недовольство в Киеве. Среди других возможных тем переговоров лидеров двух стран – аннексия Россией Крыма и продолжающийся конфликт в Донбассе, военно-техническое сотрудничество США и Украины, борьба с коррупцией.