Живущие в Вене чеченцы приняли участие в акциях против вторжения России в Украину

Представители чеченской диаспоры Австрии продолжают принимать активное участие в акциях против вторжения России в Украину. Сегодня они собрались возле памятника героям Красной армии. Организованная гражданскими активистами, выходцами из Украины акция была посвящена памяти 148 детей, погибших в Украине в результате российского вторжения. Люди принесли к монументу детские коляски и игрушки.

Участники держали плакаты с надписями на разных языках «Россия, ты убила детей!», «От советского антифашизма 1945 до российского фашизма 2022».

Жительница Украины чеченского происхождения, вынужденная оттуда бежать, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии, что вместе со своей украинской подругой и с детьми выбиралась с востока страны из-под обстрелов несколько дней.

«Моих детей я вывезла, а машину подруги обстреляли, я не знаю, что с ней и с детьми. С ними нет связи. Мой брат не может выехать, его не выпустят по законам военного времени. Его дети работают волонтерами в Киеве, готовят еду и помогают тем, кто не может сам ходить в магазин. Эта война очень перекликается с моей юностью. Я была беженкой от российских бомб в Грозном и сейчас я опять бегу от российских бомб. Невозможно привыкнуть к войне. Мы все хотим остановить войну и вернуться в наш дом в Украину», - рассказала украинка.

Другая антивоенная акция была организована австрийской организацией «Vienna goes Europa». Она прошла на площади Прав человека. Двое участников пикета чеченского происхождения рассказали корреспонденту Кавказ.Реалии, что их товарищи поехали в Украину, чтобы принять участие в военных действиях в составе украинской армии. Они сами не смогли отправиться туда из-за отсутствия документов - им пока еще не предоставили статус европейских беженцев, который они просили в Австрии.