Зурабишвили: «Мы – путь в Европу для абхазского и осетинского населения»

Журналисты проекта Радіо Свобода Крым.Реалии опубликовали интерактивную карту аннексированного в 2014 году Россией Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами Российской Федерации в 10 категориях с геолокациями в Крыму.

Среди этих объектов – военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и ГСМ, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры, некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

Все эти данные с точными координатами и фотографиями размещены на интерактивной карте, которую создали журналисты Крым.Реалии, проекта Радіо Свобода «Схемы», фрилансеры из Крыма, военные эксперты и специалисты Центральной службы новостей RFE/RL. Она опубликована на украинском и русском языках на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии.

«Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасностях, связанных с этими местами. Ведь огромное количество людей живет в непосредственной близости к военным объектам РФ. А беря во внимание широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, – эти места несут особую опасность для окружающих» – рассказал автор карты, журналист Крым.Реалии Игорь Токарь.

Координатор авторского коллектива проекта Анжелика Руденко отметила, что картой могут пользоваться как крымчане и вынужденные переселенцы из оккупированных регионов материковой Украины, так и все, кто имеет родственников в Крыму или интересуется информацией из Крыма на русском языке.

По словам журналиста проекта «Схемы» Кирилла Овсяного, эта карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год, на которых видно, что действительно происходит в оккупированном Крыму. На них можно рассмотреть в деталях, где находятся и какую опасность несут военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ​призвал крымчан «в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора».

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

Крымский полуостров Россия милитаризировала после незаконной аннексии в 2014 году. Украина заявляет, что вернет все свои оккупированные территории, включая Крым.