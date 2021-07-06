Абхазские власти приобретут разборный мост для установки на реке Кодори

Разрушенный несколько дней назад мост через реку Кодори в селе Генцвиши невозможно восстановить. Об этом премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сообщил президенту Аслану Бжания – на совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Выезд на место происшествия показал следующее: мост упал из-за подмыва опоры. Приступить к его восстановлению практический невозможно. Для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника», – сказал Александр Анкваб.

По его словам, для решения ситуации необходимо закупить средний автодорожный разборный мост (САРМ), который предназначен для наведения и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки.

«Нужен мост длиной в 32 метра, средняя стоимостью моста такого размера 9 200 000 рублей. При этом нужно учесть и доставку, которая обойдется в 300 000 рублей, а также выполнение работ», – сообщил Анкваб.

По мнению главы абхазского правительства, это самый быстрый и удобный вариант.

«По такому мосту сможет проехать любая техника, в том числе и военная. Этих средств в бюджете нет, будем изыскивать их другим способом. Этот мост точно будет работать, и будет стоять очень долго», – сообщил Анкваб.

Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поинтересовался, позволит ли гидрология реки Кодори установить такой мост. Александр Анкваб ответил, что мост точно будет работать.

«Эта проблема требует быстрейшего решения. Наверное, есть смыслы переговорить с руководителями Погрануправления ФСБ России. Если необходимо, я готов подключиться и связаться сам лично с ними. Не исключено, что такой специальный мост может находиться у них на складах. Вопрос нужно поставить», – отметил Бжания.

Как сообщалось ранее, в результате обрушения моста отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.