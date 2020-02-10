Грузинская оппозиция продолжает консультации по реформе избирательной системы

Грузинские оппозиционные партии продолжают консультации по реформе избирательной системы. Очередные переговоры прошли в офисе «Лейбористской партии Грузии».

Как заявили представители партии «Европейская Грузия», правительство должна сформировать партия, которая наберет на выборах более 40 процентов голосов и выиграет большинство мажоритарных округов. В оппозиции хотят, чтобы число мажоритариев в парламенте было сокращено до 20 или 15.

В том случае, если правящая партия не пойдёт на уступки по избирательной системе, оппозиционные силы планируют выставить в тбилисских мажоритарных округах единых кандидатов.

Правящая сила еще в декабре предложила оппозиции свой вариант под условным названием «100 на 50». Он подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам до 100 и сокращением мажоритарных депутатов до 50.