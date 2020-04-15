В Тбилиси осудили действия цхинвальских властей, не выпускающих жителей Ахалгори на лечение

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия нарушают фундаментальные права жителей Ахалгори, не выпуская их лечиться на подконтрольную центральным властям Грузии территорию, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Накануне корреспондент «Эха Кавказа» сообщил, что в районной больнице Ахалгори на прошлой скончались два пациента. Жизни еще двух в опасности из-за того, что их не выпускают в тбилисские медучреждения. После закрытия границы на карантин власти не делают исключений даже для экстренных больных.

«Ситуация в Цхинвальском регионе принимает чрезвычайно тревожный характер», - заявила Кетеван Цихелашвили. По её информации, после закрытия пропускного пункта в Ахалгори (4 сентября прошлого года) в районе умерли 13 человек. «Это – результат действий режима, которые не соответствуют принципам гуманности и полностью незаконны», - отметила Цихелашвили.​

Член грузинского правительства также напомнила, что жителей Абхазии и Южной Осетии в грузинских клиниках лечат бесплатно – вне зависимости от их этнической принадлежности.