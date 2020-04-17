Мотоциклы, мопеды и велосипеды – на кого не распространяется запрет правительства?

С сегодняшнего дня до конца режима чрезвычайного положения (21 апреля) в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Администрация правительства Грузии пояснила, кого не затронет ужесточение режима чрезвычайного положения.

К примеру, не запрещено передвижение на мотоциклах, мопедах и велосипедах. Запрет действует на передвижение такси.

Если компания занимается разрешенной экономической деятельностью, для передвижения необходим пропуск. Его выдаст отраслевое министерство (к примеру, министерство экономики). Если передвижение необходимо, а отраслевого министерства нет, можно позвонить на горячую линию правительства - 144.

Добираться на работу (в рамках разрешенной экономической деятельности) будет возможно при помощи работодателей. Компании должны обеспечить передвижение сотрудников на автотранспорте категории M2 (микроавтобус) и M3 (автобус). Разрешение выдаст соответствующий муниципалитет.

Разрешено передвижение с сопровождающим лицом для получения медицинской помощи – например, при родах или переломе.

Для получения плановой медицинской помощи необходима справка, выданная медицинским учреждением. Возможно получить электронное разрешение.

Запрет не касается служб доставки – для продовольственных и медицинских товаров.

С сегодняшнего дня на всей территории страны запретили вход на территорию кладбищ (запрет не касается похорон).

Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок во всех закрытых общественных местах (например, в аптеке или продовольственном магазине).

В правительстве уточнили, что разрешается передвижение на сельскохозяйственной технике (трактор, комбайн) для осуществления сельскохозяйственных работ.

При наличии разрешения на передвижение в служебных целях, перевозить на автомобиле членов семьи запрещено, а сотрудников – можно.