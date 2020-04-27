Абхазский оперштаб: первый пациент с COVID-19 выписан из госпиталя

Первый пациент, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из Гудаутского госпиталя, сообщает сегодня, 27 апреля, оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование прошли 3 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.

26 апреля оперативный штаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний. Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния

С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.

Сегодня, 27 апреля, министр здравоохранения республики заявил о необходимости соблюдения всех мер ограничительного характера до 15 мая.