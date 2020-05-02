В России зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции

В России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции. По этому показателю рекорд побит третий день подряд. Общее число заразившихся в стране - 124 тысячи человек. Из числа новых случаев COVID-19 - у 47 процентов болезнь протекает без клинических проявлений.

Такие данные сообщил сегодня, 2 мая, Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его информации, умерли за сутки 57 заболевших. Число летальных исходов по сравнению с прошлым днем снизилось более чем в полтора раза. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1 222.

В Москве, по данным Оперативного штаба, с 1-го мая подтверждено 37 летальных исходов и 5 358 новых случаев COVID-19. Таким образом, всего в российской столице, которая продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сейчас 62 658 заразившихся, умерли 695 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что реально число заболевших COVID-19 в столице составляет 2 процента от общего числа населения. В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на канале «Россия 1» в субботу Собянин сказал, что послаблений режима ограничений в Москве не будет, пока есть рост заболеваний.

Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило одну тысячу. Всего таких субъектов в России 13, отметили в штабе.

Минздрав Астраханской области сообщил сегодня, что диагноз COVID-19 подтвердился у 61 студента местного Государственного технического университета (АГТУ), у 58 из них болезнь протекает бессимптомно. Всего в регионе коронавирусом, по официальным данным, заразились 487 человек, четверо больных скончались.