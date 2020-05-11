Франция, Швейцария, Чехия, Украина ослабляют карантинные меры

Ряд стран мира, в том числе немало европейских стран, с понедельника ослабили карантинные меры, введённые ранее в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Германии вступили в силу объявленные ранее послабления - вновь открыты большие магазины, разрешены встречи между людьми, не живущими под одной крышей, в некоторых регионах открываются рестораны.

В Швейцарии открываются средние школы, а также магазины, кафе, музеи и другие учреждения - при соблюдении гигиенических норм.

Во Франции впервые за более чем месяц люди могут выйти из дома без пропусков, открываются магазины. Рестораны и бары пока закрыты.

В Чехии открыты торговые центры, парикмахерские и другие учреждения сферы услуг, летние кафе. Открываются также театры и кинотеатры - при условии, что в зале будет не более 100 зрителей. В стране всё ещё требуется носить лицевые маски за пределами дома.

Карантинные меры ослаблены также в Индии - несмотря на то, что число заражённых в этой стране по-прежнему растёт - и в Новой Зеландии, где фиксируются лишь единичные новые случаи инфекции.

Первый этап снятия ограничений начался и в Украине. С 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах. Возобновят работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, откроются летние террасы ресторанов и кафе. Сохраняются ограничения на работу общественного транспорта, включая метро.

В Грузии сегодня возобновили работу производства и часть торговых объектов, снято ограничение на въезд и выезд из Тбилиси.