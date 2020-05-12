Западные политики и дипломаты призывают Тбилиси выполнить все пункты соглашения от 8 марта

Правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция должны выполнить все пункты соглашения от 8 марта – к этому политические силы призвали западные политики и дипломаты.

Председатель комитета Сената по иностранным делам, сенатор-республиканец Джим Риш написал в Twitter, что ожидает освобождения политзаключённых и реформы избирательной системы.

Накануне от имени посредников переговоров заявление опубликовало посольство США. Дипломаты отметили, что не должны раскрывать содержание дискуссий или разъяснять соглашение, однако пояснили:

«Итоговое соглашение хорошо известно общественности. Его приветствовали как грузинский народ, так и международное сообщество. Мы отмечаем, что это соглашение состоит из двух частей. Одна из них посвящена избирательной системе, а другая — решению проблемы политического вмешательства в судебную систему. Мы призываем все стороны придерживаться буквы и духа обеих частей соглашения в целях его успешного осуществления», — сказано в заявлении.

Выполнить соглашение грузинских политиков призвал и американский конгрессмен Адам Кинзингер – автор критических писем в адрес правительства Грузии.

«Необходима полная реализация данного соглашения и движение вперед», — написал Кинзингер в Twitter.