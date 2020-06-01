На Северном Кавказе начали продавать крема «против 5G-излучения»

На сайтах объявлений появились предложения о продаже крема, спасающего от 5G-излучения. Больше всего их размещено в Москве, однако "бизнесмены" добрались и до Северного Кавказа

В Ставропольском крае, например, баночку такого средства предлагают за 4399 и 1999 рублей, в Дагестане – за 1800 рублей.

Обладатели оптовых партий "чудо-крема" гарантируют эффект после первого же применения. В одних объявления утверждается, что крем – разработка швейцарских ученых, другие указывает, что продукт создали канадские ученые.

Ранее Минкомсвязь Дагестана сообщал, что в РФ действуют сети второго, третьего и четвертого поколения, а что касается 5G, то ни в одном регионе страны ни пилотные, ни тестовые зоны для данного стандарта связи не определены.