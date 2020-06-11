Абхазия пока не планирует открывать де-факто границу с Россией

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сложил мандат народного депутата Украины. Он заявил об отказе от полномочий в четверг в Киеве.

Вакарчук заявил, что считает свою миссию частично выполненной - перед выборами в Верховную Раду в прошлом году он возглавил партию "Голос", которая смогла попасть в Раду и сформировать там свою фракцию. По словам Вакарчука, "Голос" хоть и небольшая, но очень влиятельная фракция в парламенте (фракция находится в оппозиции, однако по ряду вопросов поддержала президента Владимира Зеленского - например, по вопросу о рынке земли).

От руководства партией Вакарчук отошёл ещё в марте.

По опросам, сейчас партия не прошла бы в парламент.

Вакарчук уже во второй раз в своей карьере отказывается от мандата депутата. В прошлый раз это было в 2008 году.

Перед выборами президента 2019 года о Вакарчуке говорили как о возможном кандидате в президенты. Он, однако, не стал выдвигать свою кандидатуру и не поддержал никого из кандидатов, хотя и дал понять, что не в восторге от кандидатуры Зеленского.