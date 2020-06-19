Цитата Гитлера из статьи Путина, по всей видимости, фейковая

На это обратил внимание историк Игорь Петров

В опубликованной накануне статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне использована цитата, авторство которой приписывается фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Источники этой цитаты, однако, крайне сомнительны, что позволяет предположить, что Гитлер этих слов не говорил. На это, как пишет Радио Свобода, обратил внимание исследователь архивных документов нацистской Германии Игорь Петров.

"Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола»" - сказано в статье Путина. Как пишет в фейсбуке Петров, эта цитата получила широкое распространение в советской литературе о войне. В качестве её первоисточника указывалась книга Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера".

Однако, как отмечает Петров, в этой книге подобных слов Гитлера нет. "Самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в русском переводе так: "И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития" - отмечает историк. При этом он обращает внимание на то, что сами "Застольные разговоры Гитлера" ряд специалистов считает позднейшей компиляцией, а не аутентичной записью слов фюрера.

"Отметим также пикантную деталь: президент РФ цитирует книгу, включенную решением Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года в Федеральный список экстремистских материалов" - пишет Петров.

"Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник" - резюмирует он.