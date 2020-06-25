В Абхазию через де-факто границу по реке Ингури вернулись свыше 700 человек

Свыше 700 жителей Абхазии пересекли за три дня де-факто границу по реке Ингури. Об этом сообщает «Нужная газета» со ссылкой на представителя санитарно-эпидемиологической службы Нану Чкадуа.

Ранее власти самопровозглашенной республики объявили об открытии гуманитарного коридора «для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики». Все прибывшие проходят 14-дневный карантин.

«Мы никого не пропускаем без теста на COVID-19, у всех проверяем температуру. После окончания работы, биологический материал отправляется в Сухум. Отдельно записываем все данные, у всех берем номер телефона, адреса, и, в случае положительного теста, мы может найти больного. Все тесты отрицательные, не было выявлено заболевших COVID-19. На взятие материала люди реагируют нормально», – заявила Чкадуа.

Ранее глава абхазского правительства Александр Анкваб заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут.

«Есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал Анкваб.