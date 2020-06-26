17 человек задержали по делу о смерти грузинского футболиста

17 человек задержаны по делу о смерти грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Информацию подтвердили в МВД Грузии. О подробностях ведомство сообщит на специальном брифинге.

По имеющейся информации, задержанных обвиняют в насилии. Спецоперации по задержанию прошли поздно ночью.

Ранее в МВД сообщили, что 18 июня вечером Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави, в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Тело 19-летнего Шакарашвили на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке. Ряд свидетелей и представители правоохранительных органов заявляют, что к конфликту, вспыхнувшему на даче в ходе празднования дня рождения, Шакарашвили непосредственного отношения не имел. На этом этапе расследование ведется по двум статьям: 143-й – о незаконном лишении свободы и 126-й – о насилии.