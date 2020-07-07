Убийство Анзора из Вены: чеченская диаспора проведет митинг у посольства РФ

Чеченская диаспора Вены, взбудораженная убийством Мамихана Умарова, более известного как Анзор из Вены, планирует сегодня выйти к посольству России. Об этом пишет Deutsche Welle.

Организатор митинга - Хусейн Исханов, координатор чеченского культурного центра в Австрии, участник обеих чеченских войн и бывший личный адъютант Аслана Масхадова.

По его словам, участники митинга будут требовать от властей РФ «прекратить политические расправы в Европе», к которым он относит убийства Умара Исраилова в Вене в 2009 году, Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019-го, Имрана Алиева в Лилле в феврале 2020-го, а также покушение на Тумсо Абдурахманова в Швеции в начале марта нынешнего года.

По словам Исханова, в общей сложности жертвами покушений за пределами России стали 19 человек, так или иначе связанных с чеченскими сепаратистами. Исханов утверждает, что был знаком с убитым и что пару лет назад тот рассказывал ему, что получает угрозы по телефону.

Публикацией видеороликов на YouTube «Анзор из Вены» увлекся после выступления по украинскому телевидению, в котором шла речь о планировании и осуществлении убийств на территории ЕС, говорит Исханов.

«В том ролике, который я видел, он называет конкретных людей по именам и фамилиям и обращается к ним на понятном им языке, который не подходит для цитирования в СМИ», - поясняет Исханов.