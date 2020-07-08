Грузия завершила переговоры об открытии границ с несколькими странами ЕС

Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.

Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. При этом визитёры должны предоставить информацию, находились ли они в течение двух недель до прилёта в Грузию в другой стране.

Пока граница Грузии остаётся закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.

Граждане и резиденты других стран ЕС, открывших границы для Грузии с определёнными условиями, смогут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счёт.

Правительство определило и условия для деловых визитов. Гражданин любой страны сможет посетить страну, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).

Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.

Что касается возобновления регулярного авиасообщения, Ираклий Чиковани сообщил о договорённости с авиакомпанией Lufthansa, которая в августе будет выполнять в Грузию два рейса в неделю. «Ведутся переговоры с Air France и airBaltic», - заявил Чиковани.

В правительстве сообщили, что сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.