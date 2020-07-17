В Грузию из Афганистана доставлены еще 10 миротворцев с коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у десяти грузинских военных, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.

В целом в Афганистане коронавирус выявили у 38 грузинских миротворцев. По решению командования НАТО, их возвращение на родину произошло в два этапа, – пишет «Новости-Грузия».

10 июля на лечение в Грузию доставили 28 военных, а сегодня – десять. В обоих случаях спецрейсы выполнялись самолетом ВВС Германии.

Из 28 военных, вернувшихся в Грузию неделю назад, восемь уже выздоровели и покинули медицинское учреждение. Таким образом, в настоящее время в Военном госпитале Гори остаются 30 солдат, доставленных из Афганистана.

«Их состояние удовлетворительное. Заболевание протекает без осложнений и жалоб», – сообщили в Минобороны.

Как отмечается, источник инфицирования всех грузинских миротворцев «связан с местным афганским персоналом».

«К этому времени соответствующие исследования не подтвердили COVID-19 у других грузинских военнослужащих в Афганистане», – добавили в ведомстве.