Грузия и Португалия — единственные сборные, не проигрывавшие в Лиге наций

Грузия и Португалия являются единственными сборными, которые ещё не проигрывали в Лиге наций УЕФА. Об этом пишет портал «Чемпионат».

В частности, Грузия провела в двух розыгрышах турнира девять матчей, в которых добилась шести побед, трижды сыграв вничью. Португалия сыграла восемь матчей: выиграла шесть встреч и дважды сыграла вничью.

В последних матчах сборная Грузии выиграла у Беларуси (1-0) и сыграла вничью со сборной Армении (2-2). Теперь Грузии предстоит два поединка против Северной Македонии (14 октября и 12 ноября).

Ноябрьский матч имеет для грузинской сборной особое значение. В случае победы, Грузия впервые попадёт в финальную часть чемпионата Европы.