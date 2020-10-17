В Абхазии 124 из 403 тестов на COVID-19 показали положительный результат

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 403 жителей самопровозглашеной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 156 человек, из них 125 с подтвержденным коронавирусом, состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 21 - средней степени тяжести, выписаны 12 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2796 человек. Выздоровели 1187 человек.

В гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 13 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает население республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

12 октября министр обороны Владимир Ануа обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь в связи с резким увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией.