В Абхазии 136 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 390 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 124 из них подтвержден диагноз COVID-19. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 76 – средней степени тяжести. Выписаны 11 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3172 человека. Выздоровели 1278 человек. 32 летальных случая. В гудаутский госпиталь были доставлены 11 человек.

11 октября в Гудаутскую больницу был доставлен 71-летний пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 19 октября.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 10 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.