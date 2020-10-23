Путин: в зоне нагорно-карабахского конфликта с обеих сторон погибли почти 5000 человек

Президент России Владимир Путин прокомментировал военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что и с азербайджанской, и с армянской стороны есть множество погибших.

«По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам. За 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти 5 тысяч. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей», – сказал Путин.

Выступая в прямом эфире в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент России отметил, что очень хотел бы найти какой-нибудь компромисс и каждый день по нескольку раз говорит с руководителями Армении и Азербайджана. Он также выразил надежду, что США будут содействовать в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Путин также отметил, что их подходы к ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают с подходами Турции. Президент России также подчеркнул, что если за 30 лет переговоры по Нагорному Карабаху не увенчались успехом, это не означает, что нужно начать стрелять.

Президент России отметил, нельзя забывать то, что происходило в судьбе армянского народа в период Первой мировой войны.

Путин подчеркнул, что в прошлом карабахский конфликт начался с жестоких преступлений, совершенных против армянского народа.

«Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать», – сказал российский лидер.

«В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно. На протяжении многих, многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса, для того чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но поверье мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», – также отметил Путин.

«У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи в России на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», –сказал президент России.