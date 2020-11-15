Цулукиани назвала слухами информацию о своем возможном премьерстве

Одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», экс-глава Минюста Тея Цулукиани назвала слухами информацию о ее выдвижении на пост премьер-министра Грузии. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Имеди».

Цулукиани – четвертый номер партийного списка «Грузинской мечты». Ради участия в парламентских выборах, 29 сентября она официально оставила должность министра юстиции, которую занимала почти восемь лет.

Во время предвыборной кампании «Грузинская мечта» назвала своим кандидатом в премьеры Георгий Гахария – нынешнего главу правительства. На этой неделе в СМИ стали появляться сообщения о том, что правящая партия рассматривает других кандидатов. Наряду с Цулукиани назывался экс-спикер парламента, исполнительный секретарь ГМ Ираклий Кобахидзе.

Согласно распространившейся информации, вместе с возможным премьерством, в правящей партии обсуждается назначение Цулукиани вице-спикером в парламенте десятого созыва.

«Это слухи. Слухи и точка, как сказал бы нынешний и будущий премьер-министр Гахария… Конечно же, как до сих пор я была рядовым членом «Грузинской мечты» и ее команды, с которой пришла к власти 1 октября [2012 года], с тем же я и остаюсь в парламенте», - заявила Цулукиани.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, по итогам которых, согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. Это позволяет партии самостоятельно сформировать правительство. Кандидата в премьер-министры и правительство вместе с правительственной программой должны представить не позднее чем на девятый день после первого заседания парламента десятого созыва. Законодательный орган должен собраться не позднее 20 декабря.

Согласно процедурам, спустя две недели после первого заседания парламента партия, получившая наилучший результат на выборах, выносит на заседание вопрос о выражении доверия своему кандидату в премьер-министры Грузии и его кабинету. Для выражения доверия необходимо 76 голосов. Если кандидат не получит достаточного количества голосов, назначаются повторные парламентские выборы.