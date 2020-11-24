В Грузии ужесточат контроль за ношением масок, решения по новым ограничениям пока нет

Правительство Грузии решило ужесточить контроль за ношением масок, решения по новым ограничениям пока нет, – заявила вице-премьер Майя Цкитившили после завершения межведомственного координационного совета.

«На сегодняшний день мы не принимали конкретных решений с связи с ограничениями», – отметила Цкитишвили.

Цкитишвили подчеркнула, что административный контроль за ношением масок будет более активным, чтобы «мы смогли достичь того уровня ношения масок, который обеспечит замедления риска заражения».

Что касается сокращения мобильности, то, по словам вице-премьера, рассматриваются точечные ограничения, такие как сокращение часов или дней работы торговых объектов, – пишет «Новости-Грузия».

Цкитишвили напомнила, что правительство обсуждает вопрос расширения точечных ограничений вместе с представителями бизнес-сектора.

«Вчера у нас была возможность встретиться с представителями бизнеса. Только после такой коммуникации с бизнесом мы должны принять те решения, которые, с одной стороны, помогут нам с эпидемиологической точки зрения в управлении динамики вируса, с другой – нанесут наименьший ущерб бизнесу», – сказала Цкитишвили.

Вице-премьер также сообщила, что правительство Грузии уже начало обговаривать период подготовки к вакцинации от коронавируса.

«Сегодня у нас был активный разговор, в том числе о тех подготовительных работах, которые необходимы для этапа вакцинации, к которой уже готовится весь мир», – заявила Цкитишвили.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, отметила, что в Грузии свободно 279 из 5 952 коек, мобилизованных для пациентов с коронавирусом. Тикарадзе вновь заявила о том, что в Грузии не планируется создание полевых госпиталей.