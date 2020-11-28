Автандил Талаквадзе покинул должность директора Центра неотложной помощи

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ранее о наличии израильского следа в покушении заявил МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.

Фахризаде умер накануне в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не замедлит наших достижений», - заявил Роухани во время своего выступления, его цитирует агентство Reuters. «В очередной раз злые руки глобального высокомерия обагрены кровью наемника узурпаторского сионистского режима», - заявил президент Ирана.

Ответственность за убийство возложил на Израиль и посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи. В своем обращении к генеральному секретарю организации он заявил, что Фахризаде участвовал в разработках иранского теста на коронавирусную инфекцию нового типа, цитирует его официальное иранское агентство ИРНА. Вещающий из страны арабоязычный канал «Аль-Алам» заявил, что за убийством стоит израильская спецслужба Моссад. Ранее она уже покушалась на ученого, заявили там.

Источники газеты The New York Times в американской разведке так же предполагают, что за покушением могут стоять израильские спецслужбы. При этом неясно, были ли в курсе подготовки покушения их американские коллеги. Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.

Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.