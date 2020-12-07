Абхазская сторона может потребовать отстранить ОБСЕ от Женевских дискуссий

Власти самопровозглашенной республики Абхазия могут потребовать отстранить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от Женевских дискуссий по стабильности и безопасности. Об этом говорится в заявлении абхазского МИД.

В Сухуми прокомментировали заявление группы друзей Грузии в ОБСЕ и отметили, что организация «полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа Сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ. В случае, если представители ОБСЕ изменят свое крайне тенденциозное отношение к проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта и предоставят возможность представителям Абхазии выступить в рамках деятельности профильных комитетов ОБСЕ, данная мера позволит пересмотреть подходы абхазской стороны к деятельности этой организации», – сказано в заявлении.

В МИД говорят, что абхазская сторона «никогда не испытывала доверия к этой региональной структуре».

«В период деятельности предыдущего переговорного процесса между Грузией и Абхазией, длившегося с 1993 по 2008гг., абхазская сторона выступала категорически против участия в нем представителей ОБСЕ, в результате чего он проходил под эгидой ООН», – говорится в заявлении.