В Тбилиси протестуют против заявления Зурабишвили о «Кавказской платформе»

В Тбилиси протестуют против заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по поводу создания «Кавказской платформы».

У резиденции президента собрались несколько десятков гражданских активистов, которые считают заявления Зурабишвили антигосударственными. Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Кавказская платформа – ловушка», «НАТО – наш выбор». Они требовали, чтобы президент сделала дополнительные разъяснения по поводу перспектив сотрудничества с Москвой в так называемом «формате шести», – пишет «Новости-Грузия».

«Всем очевидно, что «Кавказская платформа» – это альтернатива западного видения и западной модели в регионе», – заявил журналистам один из протестующих, представитель гражданской платформы «2020».

О необходимости создания «Кавказской платформы» в контексте урегулирования конфликтов на Южном Кавказе Саломе Зурабишвили говорила на ежегодном амбассадориале 23 декабря. Многие в Грузии и за рубежом восприняли её слова как поддержку инициативы президентов Турции и Азербайджана о создании нового формата с участием шести стран и без участия западных государств: Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана.

Однако в администрации Зурабишвили заявили, что президент подразумевала исключительно собственную инициативу, подразумевающую усиление исторической роли Грузии как объединителя. Министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии.