Пятый раунд переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции должен состояться в январе

Правящая партия «Грузинская мечта» и восемь оппозиционных объединений, прошедших в парламент десятого созыва, в ближайшие недели должны провести пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса. Об этом сегодня, 2 января, заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.

Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов и требует проведения нового голосования. Чтобы решить возникший кризис, два месяца назад послы ЕС и США собрали представителей «Грузинской мечты» и их оппонентов за столом переговоров. Последний, четвертый раунд, состоялся 9 декабря, однако каких-либо результатов достигнуто не было. После этого западные дипломаты проводили консультации с политиками в ином формате, индивидуально.

«Очередной раунд переговоров состоится в этом месяце, в январе. Об этом неоднократно говорили сами представители власти. Весь оппозиционный спектр, а также послы-посредники, уже несколько недель находимся в режиме ожидания. Скорее всего, продолжения этих переговоров следует ожидать в ближайшие недели», - сказал Чихладзе.

Он считает, что оппозиция и «Грузинская мечта» могут достигнуть конкретной договоренности. Одновременно Чихладзе не исключает, что, если компромисс будет достигнут до того, как парламент проголосует за прекращение полномочий оппозиционных депутатов, они продолжат работу в парламенте.

В целом в парламент Грузии с просьбой о прекращении депутатских полномочий обратились 56 из 60 оппозиционных депутатов. Это члены блоков «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение – Сила в единстве», а также партий «Лело», «Европейской Грузии», «Альянса патриотов», Лейбористской партии. Внес заявление в законодательный орган и Зураб Джапаридзе. До сих пор не обратились в парламент трое его бывших однопартийцев и двое членов партии «Граждане». Парламент Грузии начнет дебаты о досрочном прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий уже 4 января.