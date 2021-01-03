Маргвелашвили критикует «Грузинскую мечту» из-за повышения тарифов

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили критикует правящую команду из-за повышения тарифов на электроэнергию и воду. Маргвелашвили указывает, что в 2012 году «Грузинская мечта» пришла к власти, обещая населению снижение цен на коммунальные услуги, но в итоге «сделала все наоборот».

«Для населения это серьезный повод задуматься, поскольку мы пришли с лозунгом: Первый год будет хорошим, второй – еще лучше, будет снижение тарифов, будет снижение цен на электроэнергию, бензин, газ. К сожалению, «Грузинская мечта» сделала все на 180 градусов наоборот», - заявил Маргвелашвили в интервью телеканалу «Мтавари».

Экс-президент указывает на тяжелый экономический фон, вызванный пандемией. Он уверен, что из-за повышения тарифов для «обедневшего населения» в стране сложится «катастрофическое положение».

С 1 января цены на электроэнергию для населения повысились на 3,5 тетри, а для коммерческого сектора – на 11-14 тетри. Этот тариф временный. Он будет действовать в течение полугода. Долгосрочные тарифы должны установить до июля 2021 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Тарифы на воду также были повышены в Тбилиси, Мцхета и Рустави. В частности, стоимость 1 кубометра для абонентов теперь составляет 50 тетри, вместо 32,9 тетри. Те семьи, у которых не установлен счетчик, платят по количеству проживающих в доме. На одного человека за воду теперь начисляется 4,518 лари, вместо 3,9 лари. Что касается предприятий и коммерческого сектора, то они будут платить за кубометр 6,5 лари вместо 4,4 лари.

Власти Грузии обещают субсидировать разницу в тарифах для социально незащищенных семей и некоторых производств.