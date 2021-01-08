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Израиль надеется привить от COVID-19 всё взрослое население уже к концу марта
Правительство Израиля намерено до конца марта привить от коронавируса почти всё население старше 16 лет. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорился о поставках необходимого количества доз с компанией Pfizer. По словам премьера, Израиль выступит модельным государством, которое будет делиться с данными о вакцинации с разработчиками и производителями вакцин, а также с другими государствами.
По последним данным, в Израиле от коронавируса привито около 18 процентов населения. Это около 1,7 граждан. Это больше, чем в любой другой стране мира. Вакцинацию в первую очередь проходят медики, соцработники и пожилые люди старше 60 лет. Но больницы и больничные кассы иногда прививают остаточными дозами и других граждан.
7 января в Израиль также доставили первую партию вакцин Moderna.
Нетаньяху в преддверии очередных выборов в марте надеется, что программа вакцинации поможет восстановить экономику Израиля, отмечает Bloomberg.
В Израиле продолжается вторая волна COVID-19. В стране введены ограничения. С начала пандемии в стране выявлено почти 475 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более трёх с половиной тысяч пациентов.
Другие новости дня
«Этому нет оправдания»: Саакашвили критикует Ананиашвили за решение работать в Новосибирске
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал знаменитую балерину Нино Ананиашвили за решение возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета.
«Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», – заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари».
Он добавил, что Россия оккупирует грузинские территории, в том числе Абхазию.
«Сухуми для меня – родина. Это самая заветная часть нашей страны. Это – грузинский Иерусалим... Фактически, Россия оккупирует грузинский Иерусалим», – сказал Саакашвили.
Отметим, что Ананиашвили – крестная мать одного из сыновей Саакашвили, а супруг балерины Григол Вашадзе – бывший лидер «Национального движения» - партии Саакашвили.
О решении возглавить балетную труппу Новосибирского театра Ананиашвили рассказала грузинской службе «Радио Свобода». Она говорит, что продолжит руководить и балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета.
Александр Анкваб продолжает лечение от коронавируса в московской клинике
Премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба уже вывезли на лечение в Россию.
Как пишет «Апсадгьыл-инфо», он продолжает лечение от коронавируса в Москве – в больнице №83 ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России. Сообщается, что состояние здоровья Анкваба стабильное, он нормально перенёс перелёт.
Вывезти Анкваба на лечение в Россию рекомендовал консилиум врачей. По словам медиков, ему необходимо интенсивное лечение.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января в пресс-службе Кабмина сообщили о его госпитализации.
COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
В ООН выразили сожаление о признании Россией граждан СМИ-иноагентами
Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл выразила сожаление по поводу признания российскими властями нескольких граждан средствами массовой информации – иностранными агентами. Об этом она заявила в комментарии редакции Идель.Реалии.
В комментарии Тросселл отмечается, что список иностранных агентов нацелен на правозащитников и журналистов и, "по всей видимости, направлен на ограничение их свободы слова и выражения".
Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ – иностранными агентами ведомство признало правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич и сотрудничающих с Радио Свобода журналистов Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова и Дениса Камалягина.
По вступившему в действе в конце 2019 года закону "СМИ – иностранным агентом" могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.
Позднее Дума приняла, а Путин подписал закон, по которому граждане могут признаваться иностранными агентами и за занятие политикой или сбор информации для иностранцев, если они получают или планируют получать за это деньги из-за рубежа.
Против российского законодательства об иностранных агентах выступают правозащитники, некоммерческие организации, западные страны. В декабре корпорация Радио Свобода/Радио Свободная Европа выразила осуждение решению российских властей включить в список "СМИ – иностранных агентов" пятерых граждан России.
"Своим решением Министерство юстиции недвусмысленно даёт понять, что честное сообщение о фактах является в его глазах преступлением", – отметила главный редактор РСЕ/РС Дэйзи Синделар.
В Южной Осетии скончался еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Южной Осетии. Об этом сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациентка 85 лет поступила в «красную зону» детской больницы 4 января в тяжёлом состоянии с диагнозом: «Подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония», – сказала врач.
Джиоева отметила, что больная получала комплексное лечение, в том числе и в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции.
«Однако состояние прогрессивно ухудшалось и 7 января произошла остановка сердечной деятельности», – заявила она.
По последним данным, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 62 пациента с COVID-19. Специалисты вновь просят граждан соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса.
SpaceX запустила на орбиту турецкий спутник Turksat 5A
Компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Старт происходил в США, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Спутник будет предоставлять услуги цифрового телевидения и широкополосного интернета Турции, ряду стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
По данным турецких властей, аппарат в течение ближайших четырёх месяцев пройдёт тестирование и начнёт работать на полную мощность.
Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. Вместе с Turksat 5A общее число турецких спутников достигнет четырех.
Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
Илон Маск увеличил состояние до 188,5 миллиарда долларов и стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg. Агентство отмечает, что основатель SpaceX обошёл на полтора миллиарда долларов основателя Amazon Джеффа Безоса.
"Как странно", – написал в твиттере Маск в ответ на сообщение о своём состоянии и отметил, что возвращается к работе.
Увеличить состояние Маску удалось после того, как акции его компании Tesla на бирже выросли более чем на пять процентов, до 796,38 долларов за одну.
В начале 2020 года доход Маска оценивался в 27 миллиардов долларов. Но за год акции Tesla выросли в цене на 743 процента благодаря стабильной прибыли. Маску принадлежат 20 процентов акций компании. Капитализация Tesla – более 750 миллиардов долларов. В 2020 году компания выпустила более полумиллиона автомобилей и продала 499,5 из них.
Биржевые аналитики считают акции Tesla переоцененными, в том числе из-за неуверенности в перспективах компании и ожидания роста конкуренции среди производителей электрокаров.
Верховный лидер Ирана запретил импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в телеобращении заявил, что распорядился о запрете импорта вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных в США и Великобритании.
По словам Хаменеи, он не верит тому, что эти вакцины эффективны. "Если бы американцы могли разработать вакцину, то у них бы не было такого фиаско с коронавирусом в их собственной стране", – приводит Reuters слова аятоллы. По словам Хаменеи, то, что в США от коронавируса умирает по несколько тысяч человек в день, доказывает, что американская вакцина неэффективна. Точно так же он оценил и ситуацию в Британии. Хаменеи заявил, что не доверяет и Франции.
При этом ранее иранские власти обвиняли США в том, что введённые ими санкции препятствуют доступу Тегерана к вакцинам.
По словам Хаменеи, Иран может разрешить импорт вакцин из одной из стран, которой он доверяет. Конкретную страну он не назвал. Посол Ирана в России ранее заявлял, что прорабатываются планы совместного ирано-российского производства вакцины. Власти Ирана также заявили о начале клинических испытаний вакцины собственного производства.
- В США зарегистрированы вакцины производства американских компаний Pfizer и Moderna, а в Великобритании – вакцины Pfizer и британской корпорации AstraZeneca. Массовая вакцинация в этих странах началась только в декабре, прививки получили всего несколько процентов населения, так что на темпах инфицирования и числе смертей от инфекции вакцинация ещё не могла отразиться.
- В России зарегистрирована вакцина собственного производства "Спутник V". Помимо России, она поставлена в такие страны, как Белоруссия и Аргентина. О планах её поставок в Иран не сообщалось. Зарубежные вакцины в России пока не сертифицированы, и неясно, произойдёт ли это. Страны Запада обвиняли Москву в распространении дезинформации о западных вакцинах.
- В Иране с начала пандемии, по официальным данным, заразились коронавирусом более 1 миллиона 200 тысяч человек, умерли более 55 тысяч, то есть средняя летальность несколько выше, чем в США и странах Европы.
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- Иран и США не имеют дипломатических отношений более 40 лет. Отношения между странами откровенно враждебные. С Британией у Ирана отношения не разорваны, но они тоже напряжённые.
Шамба: нет необходимости просить у Тбилиси помощи в тушении пожаров
Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров. Об этом изданию СОВА заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба.
«Нет такой необходимости. Наши службы справляются», – сказал политик.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани сегодня еще раз заявила, что грузинские власти готовы подключиться к тушению пожаров. Речь идёт и о возможном применении авиационной техники.
- В Абхазии уже несколько дней бушуют природные пожары. В Гагрском районе огонь вплотную подошел к жилым домам. Местные власти заявили о готовности в случае необходимости эвакуировать жителей. Ранее пожар нанес значительный ущерб селам Гальского района. Там сгорели дотла три дома.
Кадыров о блокировке аккаунтов Трампа: справедливость восстановлена
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях. Кадыров считает, что справедливость восстановлена.
«Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы. Вот относился бы он с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы...» – пишет Кадыров в Telegram-канале.
Аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы по меньшей мере на ближайшие 14 дней. Об этом заявил глава корпорации Facebook Марк Цукерберг. Такое решение он объяснил необходимостью обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену, одержавшему победу на президентских выборах.
Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря 2017 года. Тогда он объявил о создании чеченской соцсети Mylistory. Однако она так и не стала популярной. Летом 2018 года глава Чечни зарегистрировался в Instagram под ником za_kadyrov_95. Но и этот аккаунт был удален. Кадыров говорил, что его аккаунты заблокировали из-за его популярности в США.
Случаи коронавируса зафиксированы в близком окружении патриарха Грузии
Специалисты должны будут решить, необходимо ли провести тестирование на коронавирус Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Об этом журналистам сегодня заявила личный врач главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) Цисана Шартава.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне стало известно о переходе в самоизоляцию секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. Она входит в ближайшее окружение Илии Второго и регулярно контактирует с ним. СМИ подозревают, что именно по причине болезни Тетруашвили с опозданием была опубликована рождественская эпистола патриарха.
Известно, что в последний раз Тетруашвили виделась с Илией Вторым 4 января – на мероприятии по случаю 88-летия Патриарха. Торжество посетили десятки человек, включая членов Священного Синода. Известно, что некоторые участники уже прошли ПЦР-тестирование на коронавирус, другим предписано изолироваться.
В патриархии вначале сказали, что результат теста Тетруашвили «подозрительно положительный», позднее сообщили, что заражение коронавирусом подтвердилось.
«Шорена Тетруашвили чувствует себя хорошо. Болезнь протекает бессимптомно», – заявили в патриархии.
Личный врач патриарха говорит, что на мероприятии 4 января все участники соблюдали меры безопасности – носили маски, находились на расстоянии друг от друга и не приближались к патриарху.
Правительство Грузии предлагает Сухуми авиатехнику для тушения пожаров
Правительство Грузии готово подключиться к тушению пожаров на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом на специальном брифинге заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани.
По её словам, такое предложение после 5 января уже несколько раз было озвучено посредством «горячей линии». Ахвледиани говорит, что речь идёт и о возможном подключении авиационной техники.
«Были сделаны конкретные предложения. Ждёт ответа, после чего сможем незамедлительно подключиться к (тушению пожаров)», – сказала Ахвледиани.
Ранее в абхазском МЧС заявили, что «общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался». Накануне огонь приблизился к жилым домам. Локальные пожары были зафиксированы в Гудаутском и Очамчирском районах. В Гальском районе сгорели три частных дома. Инфицированный коронавирусом абхазский лидер Аслан Бжания держит на личном контроле ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров.
«Эхо Кавказа» уже писало, что собственной авиации для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах у абхазского МЧС нет. За помощью к России местные власти пока не обращались.
Бжания «держит на личном контроле» ситуацию с тушением лесных пожаров
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания держит на личном контроле ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров, – пишет «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу абхазского лидера.
«Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния регулярно докладывает президенту о мерах, предпринимаемых МЧС по тушению огня. Аслан Бжания также постоянно контактирует с руководителями районов, где горят леса. Президент поручил главам регионов в случае необходимости организовать эвакуацию граждан», – сказано в сообщении.
Отметим, что Аслан Бжания инфицирован коронавирусом. Он проходит курс лечения амбулаторно, в сухумской резиденции.
Ранее в абхазском МЧС заявили, что «общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался». Накануне огонь приблизился к жилым домам. Локальные пожары были зафиксированы в Гудаутском и Очамчирском районах.
Абхазское МЧС: «Общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался»
В МЧС самопровозглашенной республики Абхазия вновь говорят о стабилизации ситуации с лесными пожарами. В новом заявлении ведомства сказано, что во второй половине дня 7 января пожарные ликвидировали все локальные возгорания.
«На утро 8 января общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментировался. Часть пламени ушла в высокогорную часть. В прибрежной части наблюдаются отдельные очаги возгорания с низкой интенсивностью», – говорится в заявлении.
Ранее в Гагре огонь приблизился к жилым домам. По информации МЧС, сухостой и подлесок горели на площади около 6 гектаров.
В ведомстве говорят, что 7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхва (Мугудзирхва), в сёлах Река и Баслаху (Беслахуба) Очамчирского района. В селе Ганахлеба Гальского района потушен пожар лесокустарника на площади в 1 гектар.
По информации МЧС, в 8 часов 30 минут поступил сигнал о пожаре в Ткварчели.
«Загорелся частный деревянный дом. Несмотря на оперативную работу пожарных, дом сгорел полностью», – заявили в абхазском ведомстве.
В Грузии выявили 537 новых случаев коронавируса, 34 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2728 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
За сутки в стране выявили 537 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1612), выздоровели 494.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 236 028, выздоровевших – 224 189.
За сутки было проведено 5265 тестов, из них PCR-тестов – 3320, экспресс-тестов на антиген – 1945.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. При этом заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.
После штурма Конгресса администрацию Трампа покинули еще несколько человек
Администрацию действующего президента США Дональда Трампа покинули еще несколько человек, передает Голос Америки. Они связали свою отставку с вторжением сторонников президента в здание Капитолия.
О своем уходе заявила министр транспорта США Элейн Чао.
"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", – отмечается в ее заявлении.
Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она супруга лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.
Вслед за Элейн Чао в отставку подала министр образования США Бетси Девос, сообщает The Hill. Заявление об увольнении написала также Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб.
Ранее в четверг подал в отставку директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли. Аналогичное решение приняли некоторые другие видные члены американской администрации. Об уходе с должности спецпосланника по Северной Ирландии заявил бывший глава администрации Белого дома Мик Малвэни.
"Я не могу остаться, – сказал Малвэни в эфире телеканала CNBC. – Я говорил с несколькими людьми, которые предпочли остаться. Они так решили, потому что опасаются, что президент может поставить на их место кого-то похуже".
Малвэни, ранее также возглавлявший Бюджетное управление Белого дома, сообщил госсекретарю Майку Помпео о своей отставке в среду вечером.
Вскоре после заявления Малвэни в отставку также подал заместитель помощника министра торговли по вопросам разведки и безопасности Джон Костелло.
"Вчерашние события стали беспрецедентной атакой на самую суть нашей демократии, и эта атака была спровоцирована действующим президентом, – заявил Костелло в твиттере. – Президент давно игнорирует и принижает принцип верховенства закона и Конституцию. Вчера это вылилось в подстрекательство к мятежу против Конгресса с целью отмены официально признанных и законных результатов выборов".
Первой свой пост покинула глава администрации Мелании Трамп Стефани Гришем, ранее работавшая пресс-секретарем Белого дома. Вскоре после нее ушла в отставку заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз, а потом – секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.
Мэтьюз подчеркнула, что ее также беспокоит насилие на Капитолийском холме.
"Для меня было честью работать в администрации Трампа и я горжусь инициативами, которые мы провели, – сказала Мэтьюз. – Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела сегодня. Я покидаю должность немедленно. Нашему народу нужна мирная передача власти".
В отставку также подал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, который был ведущей фигурой в формировании политики в отношении Китая. По словам высокопоставленного представителя администрации, Поттинджер принял это решение в ответ на беспорядки в Капитолии.
По словам источников, в ближайшие дни могут последовать новые отставки. Белый дом пока комментариев не дает.
- Шестого января сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.
Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека во время беспорядков в Вашингтоне
Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший во время штурма здания Конгресса.
Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ран, полученных во время столкновений с протестующими, говорится в сообщении ведомства. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, где он позже скончался.
Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.
Ранее телеканал CNN сообщал о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами, но полиция Капитолия опровергла это сообщение.
За день до этого полиция сообщала о смерти четырех человек во время протестов, в том числе одной женщины – ветерана ВВС США.
Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.
Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.
После штурма здания Конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Незадолго до этого покинуть пост его призвала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Сунд "даже не позвонил" конгрессменам, когда начались протесты.
Экстрадированного из Грузии российского хакера в США приговорили к 12 годам тюрьмы
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за компьютерный взлом и сетевое мошенничество. После выхода из заключения он будет экстрадирован в Россию. Суд также обязал Тюрина выплатить США 19 миллионов долларов.
Россиянина задержали в сентябре 2018 года на территории Грузии и экстрадировали в Соединенные Штаты. Там ему предъявили обвинения по шести пунктам. Тюрину инкриминировали взломы компьютерных систем банка JPMorgan Chase, инвестиционных фирм Fidelity Investments, E-Trade Financial и Scottrade, а также новостных агентств Dow Jones и Wall Street Journal, которые публикуют экономическую информацию. Общее число клиентов, чья конфиденциальная информация была украдена, составляет около 83 миллионов человек. Используя украденную базу данных, мошенники манипулировали стоимостью ценных бумаг, а полученные таким образом деньги отмывали, в том числе с помощью криптоинструментов.
В сентябре прошлого года Тюрин признал вину по нескольким пунктам, а именно в краже данных более 80 миллионов клиентов американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co и других организаций.
Сторона обвинения заявила о крупнейшем в истории США киберпреступлении против американского банка. Изначально Тюрину грозило практически пожизненное лишение свободы, однако сотрудничество со следствием позволило ему рассчитывать на снисхождение.
За последние годы это уже как минимум четвертый хакер из России, который оказался во власти американского правосудия в результате экстрадиции из третьих стран. Аналогичная судьба ранее постигла Андрея Богданова в Таиланде, Евгения Никулина в Чехии и Петра Левашова в Испании. Все они были перемещены в Соединенные Штаты для дальнейшего уголовного разбирательства в рамках дел о киберпреступлениях.
Лесной пожар в Гагре угрожает жилым домам. ФОТО/ВИДЕО
В Абхазии не удается потушить лесные пожары. В Гагре огонь уже приблизился к жилым домам. Местные власти заявили, что готовы к эвакуации жителей.
Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео пожара. Они говорят, что огонь вплотную подобрался к жилым домам.
Еще накануне в МЧС самопровозглашенной республики сообщали, что ситуация с природными возгораниями стабилизировалась. В заявлении ведомства говорилось, что сухостой и подлесок продолжают гореть в труднодоступных высокогорных районах в окрестностях Гагры, однако указывали на снижение интенсивности пожара.
По информации абхазских Telegram-каналов, пожары вновь вспыхнули и в Новом Афоне. А в Гальском районе, где ранее пожары затронули девять сёл, новых очагов возгорания не зафиксировано.
«Эхо Кавказа» уже писало, что собственной авиации для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах у абхазского МЧС нет. За помощью к России местные власти пока не обращались. При этом в Тбилиси заявили о готовности оказать помощь в тушении пожаров.
Facebook заблокировал Трампа на 14 дней, обвинив в «подстрекательстве»
Аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы по меньшей мере на ближайшие 14 дней. Об этом заявил глава корпорации Facebook Марк Цукерберг. Такое решение он объяснил необходимостью обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену, одержавшему победу на президентских выборах. Решение очевидно связано с беспорядками в Вашингтоне 6 января, в которых участвовали сторонники Трампа.
Свое заявление основатель социальной сети посвятил прямым обвинениям в адрес уходящего главы государства. По его словам, "Трамп намерен использовать оставшееся время нахождения у власти для того, чтобы подорвать мирную передачу должности своему преемнику". Цукерберг подчеркнул, что глава Белого дома использует фейсбук для "оправдания" людей, ворвавшихся в Капитолий, и своими заявлениями провоцирует дальнейшее насилие. Теперь, говорит Цукерберг, пришло время позаботиться о том, чтобы 13 дней, оставшиеся до президентства Байдена, "прошли мирно".
Глава компании напомнил, что администраторы и прежде помечали многие заявления Трампа как дезинформацию. Теперь же, сказано в сообщении, президент начал открыто "подстрекать" людей к насилию против демократически избранного правительства.
"Риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в текущий период, слишком возросли, поэтому мы продлеваем блокировку как минимум на следующие две недели до завершения мирной передачи власти", – резюмировал Цукерберг.
Первоначально Facebook заблокировал аккаунт Трампа на 24 часа и удалил наиболее спорные его видео. Аналогичным образом поступил Twitter. На платформе Джека Дорси, где у Трампа почти 90 миллионов подписчиков, глава Белого дома по-прежнему не может оставлять сообщений. В компании пока не уточняют, как долго продлится эта блокировка.
Накануне сторонники Трампа на несколько часов захватили Капитолий. Это произошло непосредственно после митинга, на котором глава Белого дома призвал протестующих "идти" к зданию Конгресса, где в это время заседали члены Конгресса, которые должны были подтвердить итоги выборов. Трамп считает подсчет голосов нечестным. После того как ворвавшиеся в здание люди были оттуда удалены, конгрессмены продолжили заседание и в ночь на 7 января окончательно утвердили победу Джо Байдена.
Число случаев COVID-19 в Европе превысило 25 миллионов
Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Европе (включая Россию) - спустя почти год после того, как на континенте был выявлен первый случай инфекции - достигло 25 миллионов. Об этом сообщает Reuters. Агентство ведёт подсчёт случаев COVID-19, опираясь на сводные данные национальных правительств.
Россия на первом месте из европейских стран по числу инфицированных - вирус был выявлен у более 3 миллионов 300 тысяч жителей страны. Более миллиона случаев COVID-19 было выявлено в 8 европейских странах, среди которых Украина.
Более 550 тысяч жителей Европы, по официальным данным, умерли от коронавирусной инфекции и её последствий. В Европе живёт лишь десятая часть населения Земли, однако на неё приходится около 30 процентов всех случаев инфицирования коронавирусом и лишь ненамного меньше смертей.
Ряд европейских стран в последние дни продлили действующие карантинные меры или ужесточило их. В Германии, где за последние сутки от COVID-19 умерли больше 1000 человек, национальный локдаун продлён до конца января. Во Франции рестораны и кафе, а также горнолыжные спуски будут закрыты как минимум до 20 января. Ограничено также перемещение через французско-британскую границу. В Британии общенациональный локдаун был введён несколькими днями ранее.
В Британии и странах ЕС в декабре началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока прививают людей из группы риска. В странах ЕС, в том числе Франции и Германии звучит критика в адрес властей, которые обвиняют в медленном развёртывании массовой вакцинации. Пока привито менее 1 процента населения ЕС и около 2-х процентов британцев.
Байден обвинил Трампа в подрыве демократии и подстрекательстве
Избранный президент США Джо Байден в четверг подверг резкой критике президента Дональда Трампа, обвинив его в подрыве американской демократии и в разжигании страстей, которое привело к насилию в Вашингтоне 6 января.
Сторонников Трампа, ворвавшихся накануне в здание Капитолия, Байден призвал не называть «протестующими». Он охарактеризовал их как «мятежную толпу» и «внутренних террористов». Байден также подверг резкой критике самого президента - своего соперника по президентским выборам, который так и не признал поражения. Избранный президент не стал прямо призывать к отставке Трампа, однако заявил, что многие его действия на посту главы государства подрывали демократические институты и служили только его личным целям. Байден, в частности, упомянул о том, что Трамп «больше доверял Владимиру Путину», чем сотрудникам американских спецслужб, по вопросу о российском вмешательстве в выборы.
Само нападение на Капитолий Байден назвал «одним из самых мрачных дней» в истории США и обвинил Трампа в том, что именно его выступления привели к вспышке насилия со стороны демонстрантов.
Такого же мнения придерживаются другие ведущие политики-демократы. Лидер демократов в Сенате и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали отстранить Трампа от должности, не дожидаясь 20 января, когда он должен покинуть свой пост по конституции. Они призвали членов администрации Трампа воспользоваться их конституционными полномочиями и отстранить президента от власти. Если этого не произойдет, то, по словам Пелоси, Палата представителей может начать процедуру импичмента Трампа - уже вторую за его 4-летний срок.
Сам Трамп пока не комментировал обвинения в свой адрес и призывы к его отстранению. Его аккаунты в социальных сетях со вчерашнего дня заблокированы.
Трамп не признал победу Байдена на выборах 3 ноября, заявив, что они были сфальсифицированы. 6 января Конгресс собрался, чтобы сертифицировать результаты голосования. Заседание пришлось прервать из-за проникновения группы сторонников Трампа в здание Капитолия. Его возобновили только через несколько часов, после вмешательства спецназа.
В четверг Трамп пообещал 20 января передать власть. При этом поражение он так и не признал.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла
В Грузии произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы в 19:01 по тбилисскому времени.
По предварительной информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился на территории самопровозглашенной республики Абхазия, недалеко от города Очамчире.
Магнитуда подземных толчков, по предварительным данным, составила 3,3 балла.
Консилиум врачей рекомендовал вывезти Александра Анкваба на лечение в Россию
Консилиум врачей рекомендовал вывезти премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба на лечение в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского Кабмина.
«Решение о направлении премьер-министра Александра Анкваба в российскую клинику принято 7 января врачебным консилиумом, прошедшим в Гудатской центральной районной больнице. Консилиум разнопрофильных медицинских специалистов Абхазии вынес решение о продолжении лечения Александра Анкваба в специализированном по COVID-19 медучреждении Российской Федерации во избежание развития осложнений течения болезни. По словам медиков, состояние главы абхазского правительства по-прежнему стабильно средней тяжести. Ему необходимо интенсивное лечение», – сказано в сообщении.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января в пресс-службе Кабмина сообщили о его госпитализации.
COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
Мировые лидеры «шокированы» штурмом Капитолия
Мировые лидеры отреагировали на штурм Капитолия в Вашингтоне, явив широкую палитру эмоциональных реакций – от тревоги и негодования до явного удовлетворения.
Союзники США резко осудили попытку захвата главного государственного здания страны. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала глубокое сожаление из-за беспорядков. Она заявила, что виноват в них именно Дональд Трамп, который, по ее словам, "с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого". Это, в свою очередь, привело к сомнениям в легитимности итогов голосования, сформировало атмосферу недоверия и вылилось в трагические события, считает глава немецкого правительства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вторжение в Конгресс "позорными сценами". Напомнив о том, что "Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире", он призвал американцев обеспечить "мирную и упорядоченную передачу власти" в их собственной стране.
Аналогичным образом отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он охарактеризовал случившиеся события как "шокирующие" и призвал "уважать результаты демократических выборов"
Президент Украины Владимир Зеленский осудил насилие и высказал восхищение стойкостью демократической системы США, сумевшей, по его словам, уже через несколько часов после бунта обеспечить окончательное утверждение итогов голосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в Твиттере настроениями западных официальных лиц, заявив, что в Вашингтоне необходимо восстановить верховенство закона и демократические принципы. По его словам, такие действия – в интересах не только США, но и Украины и всего мира.
Даже премьер-министр Словении Янез Янса, который всегда поддерживал Трампа и до сих пор не поздравил Байдена с его победой, написал в Твиттере об "обеспокоенности насилием, происходящим в Вашингтоне" и пожелал Америке "преодолеть кризис". "Демократия предполагает мирный протест, но насилие и угрозы смертью – будь то справа или слева – категорически недопустимы", – написал он в твиттере.
В то же время комментарии российского руководства содержали едва скрываемую язвительную радость. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова процитировала американского журналиста, который высказал мнение, что "США больше не смогут говорить миру о том, что являются образцом демократии". Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сравнил американские события с "Майданом" и заявил, что некоторые его друзья интересуются, будут ли в Вашингтоне "раздавать крекеры". Тем самым он сослался на действия чиновника Госдепартамента США во время протестов в Киеве в декабре 2013 года. Его комментарий ретвитнул МИД России.
В ночь на 7 января по местному времени Конгресс утвердил на совместном заседании обеих палат победу Джо Байдена. Заседание Конгресса было прервано 6 мая во второй половине дня после того, как в помещения Капитолия впервые в его истории ворвались демонстранты, участвовавшие в многотысячном митинге, на котором президент Трамп в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов и призвал протестующих "идти" на Капитолий.
Ведущие американские СМИ, включая CNN, назвали эти события "атакой на демократию", спровоцированную уходящим президентом. В ходе потасовок погибли не менее четырех человек. Социальные сети временно заблокировали аккаунты Трампа. Twitter отказался сообщить время разблокировки, несмотря на то, что президент удалил спорные сообщения, которые платформа Джека Дорси пометила как разжигающие рознь.
Через несколько часов после того, как помещение Конгресса и территория вокруг него была очищена от демонстрантов, конгрессмены и сенаторы возобновили слушания. Законодатели выразили решимость довести до конца процедуру сертификации выборов на этом заседании.
Больше десятка сенаторов-республиканцев выступили против подтверждения результатов голосования в нескольких штатах, заявляя, что в них могли быть нарушены правила голосования. Изначально сенаторы призывали организовать специальную комиссию для проведения расследования, однако после штурма Капитолия многие из них отказались от протеста и провели процедуру стандартным образом.
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